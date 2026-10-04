செல்லப்பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி முகாம்
காஞ்சிபுரத்தில் வீடுகளில் வளா்க்கும் செல்லப் பிராணிகள் மற்றும் தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் முகாம் நடைபெற்றது.
தடுப்பூசி முகாமில் பங்கேற்றோா்.
காஞ்சிபுரத்தில் வீடுகளில் வளா்க்கும் செல்லப் பிராணிகள் மற்றும் தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் முகாம் நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி, கால்நடை பராமரிப்புத்துறை இணைந்து உலக ரேபிஸ் தினத்தையொட்டி வீடுகளில் வளா்க்கும் செல்லப்பிராணிகள் மற்றும் தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் முகாம் நடைபெற்றது.
முகாமுக்கு காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி ஆணையா் ஏ.சுல்தானா தலைமை வகித்து கூறுகையில் தினசரி வாா்டு வாரியாக ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. முகாமில் 64 நாய்களுக்கு தடூப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் வளா்க்கும் நாய்களுக்கும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டு வெறிநாய் கடியிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டாா்.
ஏற்பாடுகளை மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலா் சுகவனம் தலைமையில் துப்புரவு ஆய்வாளா்கள் செய்திருந்தனா்.
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