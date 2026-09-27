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நெல்லை மாநகரில் 57 நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி

திருநெல்வேலி மாநகரில் 57 சமூக நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.

பேட்டையில் சமூக நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்திய மாநகராட்சி பணியாளா்கள்.

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திருநெல்வேலி மாநகரில் சனிக்கிழமை 57 சமூக நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.

இது தொடா்பாக திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ஆணையா் மோனிகா ராணா வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: திருநெல்வேலி மாநகராட்சி நான்கு மண்டல பகுதிகளில் சுற்றித் திரியும் சமூக நாய்களுக்கான ரேபிஸ் தடுப்பூசி சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது.

திருநெல்வேலி மாநகராட்சி மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத் துறையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட இந்த முகாமில் சமூக நாய்கள் பாதுகாப்பான முறையில் பிடிக்கப்பட்டு கால்நடை மருத்துவா்களால் ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.

அதன்படி, மேலப்பாளையம் மண்டலத்தில் 14 சமூக நாய்கள், தச்சநல்லூா் மண்டலத்தில் 21 சமூக நாய்கள், திருநெல்வேலி மண்டலத்தில் 22 நாய்கள் என மொத்தம் 57 சமூக நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டன.

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