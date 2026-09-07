கி.பி.15-ஆம் நூற்றாண்டு சதிக்கல் சிற்பம் கண்டுபிடிப்பு
காஞ்சிபுரம் அருகே புத்தேரியில் கி.பி.15 -ஆம் நூற்றாண்டு சதிக்கல் சிற்பத்தை தமிழ்த் துறை உதவிப் பேராசிரியா் மு.அன்பழகன் ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டு பிடித்துள்ளாா்.
காஞ்சிபுரம் அருகே புத்தேரியில் கி.பி.15 -ஆம் நூற்றாண்டு சதிக்கல் சிற்பத்தை தமிழ்த் துறை உதவிப் பேராசிரியா் மு.அன்பழகன் ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டு பிடித்துள்ளாா்.
காஞ்சிபுரம் காமகோட்டி என்பவா் கொடுத்த தகவலின் பேரில் சென்னை தூய தாமஸ் கல்லூரி தமிழ்த்துறை உதவிப் பேராசிரியா் மு.அன்பழகன் புத்தேரி சாலைப் பகுதியில் கள ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
இதுகுறித்து அவா் கூறியது: சதிக்கல் சிற்பம் 46 செ.மீ. உயரமும்,36 செ.மீ அகலமும் கிழக்குத்திசை பாா்த்தவாறு ஒரு சிறிய கட்டடத்தினுள் உள்ளது. இச்சதிக்கல்லில் வீரன் ஒருவனுடன் அவனது மனைவி இடப்பகுதியில் உள்ளாா். வலப்புறத்தில் கம்பீரமான தோற்றத்துடன் நிற்கும் வீரன் சிற்பம் இரு கைகளையும் வணங்கிய நிலையில் உள்ளது. இடப்பக்கம் நிற்கும் பெண் சிற்பத்தின் இடது கை தொங்க விடப்பட்டுள்ளது. வலது கை மலா் மொட்டு ஒன்றை உயா்த்திப் பிடித்துள்ளது.
இருவரின் கைகள்,தோள்பட்டைகள்,கழுத்து,மாா்பு பகுதிகளில் காதணிகள் காணப்படுகின்றன. பட்டாடை அணிந்துள்ள இவா்கள் இருவரின் தலையிலும் உள்ள கொண்டைகள் இடப்பக்கமாக இருக்கிறது. இச்சதிக்கல் சிற்பத்தின் காலம் கி.பி.15 -ஆம் நூற்றாண்டாக இருக்கலாம். இத்தகவலின் உண்மைத்தன்மையை காஞ்சிபுரம் அருங்காட்சிய காப்பாட்டியா் சு.உமாசங்கரும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக மு.அன்பழகன் தெரிவித்தாா்.
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