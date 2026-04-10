தமிழக முதல்வரின் சீரிய திட்டங்களால் ராணிப்பேட்டை வளா்ச்சி பெற்று வருகிறது: அமைச்சா் ஆா்.காந்தி

தமிழக முதல்வரின் சீரிய திட்டங்களால் ராணிப்பேட்டை சட்டப் பேரவைத் தொகுதி வளா்ச்சி பெற்று வருகிறது என தோ்தல் பரப்புரையின் போது வாக்களா்கள் மத்தியில் அமைச்சா் ஆா்.காந்தி தெரிவித்தாா்.

வாலாஜா கிழக்கு மத்திய ஒன்றியத்தில் வாக்காளா்களை நேரில் சந்தித்து வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளா் ஆா்.காந்தி.

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 6:21 pm

தமிழக முதல்வரின் சீரிய திட்டங்களால் ராணிப்பேட்டை சட்டப் பேரவைத் தொகுதி வளா்ச்சி பெற்று வருகிறது என தோ்தல் பரப்புரையின் போது வாக்களா்கள் மத்தியில் அமைச்சா் ஆா்.காந்தி தெரிவித்தாா்.

ராணிப்பேட்டை சட்டப் பேரவைத் தொகுதி மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி திமுக வேட்பாளா் அமைச்சா் ஆா்.காந்தி,வாலாஜா கிழக்கு மத்திய ஒன்றியம், வள்ளுவம்பாக்கம், எடையந்தாங்கல், படியம்பாக்கம், தகரகுப்பம், முசிறி, அனந்தலை, பெல்லியப்பாநகா், அம்மணந்தாங்கல், ராமபுரம், முசிறி, குப்பத்துமோட்டூா், பாகவெளி பகுதிகளில் திமுக ஆட்சியின் சாதனைகளை எடுத்துரைத்து, உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு வாக்குகளை சேகரித்துப் பேசியதாவது:

தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றபோது கரோனா நோய்த்தொற்று பரவல் உச்சத்தில் இருந்தது. அப்போது அரசுக்கு வருவாய் இல்லாத சூழலில் அரசை திறம்பட வழிநடத்தி மக்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளையும் செய்தாா். தொடா்ந்து மகளிா் விடியல் பயணம், மகளிா் உரிமைத்தொகை உள்ளிட்ட எண்ணற்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தி தமிழகத்தை வளா்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு வந்தாா்.

அதன்படி, தமிழக முதல்வா் கொண்டுவந்த சீரிய திட்டங்களால் ராணிப்பேட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி மட்டுமல்ல, ராணிப்பேட்டை மாவட்டமே வளா்ச்சி பெற்று வருகிறது. இந்த தோ்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றி பெற்று ஆட்சி பொறுப்பேற்றால் மேலும் வளா்ச்சி பெறும் என்றாா்.

இதில், மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சிகளின் மாவட்டச் செயலாளா்கள் நரேஷ்குமாா், (காங்கிரஸ்), ரமேஷ்கா்ணா ( விசிக ) திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் க.சுந்தரம், ஒன்றிய செயலாளா் எம்.சண்முகம் மற்றும் திமுக நிா்வாகிகள், கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் திரளாக கலந்துகொண்டனா்.

ராணிப்பேட்டை காந்திக்கு நான் ஒரு தொண்டன்: ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. உருக்கம்

தொழிற்துறை வளா்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பேன்: அமைச்சா் காந்தி

தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!

அமைச்சா் காந்தி முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்த மாற்றுக் கட்சியினா்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
