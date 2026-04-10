அரக்கோணம் (தனி) பேரவைத் தொகுதியில் கடந்த 2011, 2016, 2021 ஆகிய மூன்று சட்டப்பேரவைத் தோ்தலிலும் அதிமுக தொடா்ச்சியாக வெற்றி பெற்றது. இந்த மூன்று தோ்தலிலும் வெற்றி பெற்ற சு.ரவி அதிமுக சாா்பில் மீண்டும் களம் காண்கிறாா். ஹாட்ரிக் வெற்றியைத் தொடர அதிமுகவும், இரு தோ்தல்களில் தோற்ற விசிக, இந்த முறை வெற்றியைக் கைப்பற்றும் முனைப்புடனும் களப் பணியாற்றி வருகின்றன.
தொகுதியின் சிறப்பம்சங்கள்: சென்னையின் புகராக அறியப்பட்டுள்ள அரக்கோணம் பெரும்பாலும் அரசு ஊழியா்கள், தனியாா் தொழிலாளா்களையும், விவசாய தொழிலாளா்களையும் கொண்ட தொகுதியாகும். பெரும்பாலான பட்டியல் இனத்தவா், குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வன்னியா், முதலியாா் சமூகத்தினரும், பிற சமூகத்தினா் பரவலாகவும் உள்ளனா். இத்தொகுதியில்தான் 150 ஆண்டுகள் பழைமையான அரக்கோணம் ரயில்நிலையம் உள்ளது. இந்திய கடற்படையின் விமானத்தளமான ஐஎன்எஸ் ராஜாளி, மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படையின் தெற்கு மண்டல பயிற்சி மையம், தேசிய பேரிடா் மீட்புப்டையின் படைத்தளம், ரயில்வேயின் பொறியியல் தொழிற்சாலை, ரயில்வே மின் என்ஜின் பராமரிப்பு மையம், பன்னாட்டு நிறுவனமான எம்ஆா்எஃப்பின் இரு தொழிற்சாலைகள், அல்ட்ராடெக், கேசிபி ஆகிய சிமெண்ட் பேக்கிங் தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. மேலும், பெண்களாலேயே நிா்வகிக்கப்பட உள்ள டால்மியா நிறுவனத்தின் சிமெண்ட் பேக்கிங் தொழிற்சாலை இங்கு வர இருப்பதும், அரக்கோணம் ரயில்நிலையம் புதிய நவீன அம்சங்களுடன் விரிவுபடுத்தப்படும் பணிகள் நடைபெற்று விரைவில் திறக்கப்பட இருப்பதும் சிறப்பம்சங்களாகும்.
முக்கிய பிரச்னைகள்: நகரின் மையப் பகுதியில் உள்ள ரயில் நிலையத்தின் அருகே நகரை இரண்டாகப் பிரிக்கும் சுரங்கப் பாலப் பகுதியில் உயா்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்கப்பட வேண்டும் எனும் கோரிக்கை பல ஆண்டுகளாக முன்வைக்கப்பட்டது. கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் பாலத்துக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் தொடங்க இருந்த நேரத்தில் பணிகள் கைவிடப்பட்டன. இந்தப் பாலம் அரக்கோணம் நகருக்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும். அரக்கோணம் நகராட்சி நாளங்காடி கட்டி முடிக்கப்பட்டுவிட்ட நிலையில் பழைய வணிகா்களுக்கு கடைகள் ஒதுக்காமலும், அதைத் திறக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படாத நிலையும் உள்ளது.
அரக்கோணம் நகரின் மையப் பகுதியான பழைய பேருந்து நிலையப் பகுதியில் திருவள்ளூா் சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிா்க்க திருத்தணி சாலையில் இருந்து திருவள்ளூா் சாலைக்கு புறவழிச் சாலை தேவை என்ற கோரிக்கையும் அரசால் கவனிக்கப்படாத நிலை உள்ளது. காஞ்சிபுரம்- திருத்தணி நெடுஞ்சாலையின் நகர புறவழிச் சாலைப் பணிகள் 90 சதவீதம் முடிவடைந்த நிலையில் எஞ்சிய 10 சதவீத பணிகள் ஆண்டுக்கணக்கில் நடைபெறாமல் இருப்பதால், பாலப் பணிகள் முடிந்தும் திறக்கப்படவில்லை.
சு.ரவி (அதிமுக): தொகுதியில் ஹாட்ரிக் வெற்றி கண்டவா். ஆளுங்கட்சியில் எம்எல்ஏவாக இருந்தாலும், எதிா்க்கட்சியில் எம்எல்ஏவாக இருந்தாலும் சட்டப்பேரவையில் அதிக அளவு அரக்கோணம் தொகுதிக்காக குரல் கொடுத்தவா், தொகுதியின் அனைத்துப் பகுதி மக்களாலும் அறியப்பட்டவா் என்ற பெயா் உள்ளது. குறிப்பாக, தொகுதி மக்களின் நீண்டகால கனவான அரசுக் கல்லூரியைக் கொண்டு வந்தவா், தொகுதியில் பல அரசுக் கட்டடங்களைப் பெற்றுத் தந்தவா், மிக முக்கியமான மூன்று உயா்மட்ட மேம்பாலங்கள், மூன்று அரசு தொடக்கப் பள்ளிகள், மூன்று அரசு மாணவ விடுதிகள், மூன்று துணைமின் நிலையங்கள், புறவழிச்சாலை அமைய காரணமானவா் என இவருக்கு இவருக்கு பலமான அம்சங்கள் உள்ளன. அதிமுக தோ்தல் வாக்குறுதிகளையும் முன்னிறுத்தி களத்தில் பிரசாரம் செய்து வருகிறாா்.
எழில் கரோலின் (விசிக): வழக்குரைஞரான இவருக்கு தாய்வழி பூா்விகம் அரக்கோணம். இவரது தந்தை மத்திய இணை அமைச்சராக இருந்த தலித் எழில்மலை. எழில் கரோலினும் அரக்கோணத்தை நன்கு அறிந்தவா். அரக்கோணம் நகரம் திமுகவுக்கு ஆதரவானது என்பதால் திமுக ஆதரவையும், தொகுதியில் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள பட்டியல் இனத்தவரின் வாக்குகளையும் நம்பியுள்ளாா். இரண்டு முறை இத்தொகுதியில் தோற்ற விசிகவை இம்முறை வெற்றி பெற வைக்க களத்தில் கூட்டணிக் கட்சியினருடன் துணையுடன் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறாா்.
வ.காந்திராஜ் (தவெக): அரக்கோணம் நகரையே பூா்விகமாக கொண்டவா். அரக்கோணம் நகா்மன்ற 35-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா். நடிகா் விஜய்யின் ஆரம்ப கால ரசிகா். நகரில் முதலில் விஜய் ரசிகா் மன்றம் அமைத்தவா். விஜய் மக்கள் இயக்கம் கட்சியாக மாறுவதற்கு முன்பே நகா்மன்றத் தோ்தலில் விஜய் வேட்பாளராக அறியப்பட்டவா். நகரில் சமையல் எரிவாயு விநியோகஸ்தராக உள்ளாா். வாக்கு சேகரிக்க செல்லும் இடமெல்லாம் இவரைச் சுற்றி இளைஞா் பட்டாளம் கூடுகிறது. கட்சித் தலைவா் விஜய்யின் செல்வாக்கை நம்பி களம் காண்கிறாா்.
ராஜ்குமாா் (நாதக): காவேரிப்பாக்கம் பதிவாளா் அலுவலகத்தில் பத்திர எழுத்தராக உள்ள இவா், ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே சீமானால் கவரப்பட்டு நாம் தமிழா் கட்சியில் நிா்வாகியாக இருந்து வருகிறாா். தொகுதியில் வாக்கு சேகரிக்க செல்லும் இடங்களில் கிராம பெரியவா்கள், மகளிரை தனது பேச்சால் கவரும் வித்தை அறிந்தவராக உள்ளாா். சீமானின் தோ்தல் வாக்குறுதிகளும், சீமானின் பேச்சால் கவரப்பட்ட மக்களின் ஆதரவும் தன்னை கரைசோ்க்கும் என மூழுமூச்சாக நம்பியுள்ளாா்.
வாக்காளா் எண்ணிக்கை
ஆண்கள்-1,13,588
பெண்கள்-1,20,791
மூன்றாம் பாலினத்தவா்-29
மொத்தம் -2,34,408
நான்கு வேட்பாளா்களும் தொகுதியில் தீவிரமாக இருக்கின்றனா். விசில் சப்தம் சற்று கூடுதலாகவே ஒலிக்கிறது. இருந்தாலும், அதிமுக, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் வேட்பாளருக்கு இடையேதான் கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
