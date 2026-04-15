Dinamani
நாகா்கோவிலில் இன்று பிரதமா் மோடி சாலைப் பேரணிமக்களவைத் தொகுதிகளை 850-ஆக உயா்த்தும் சட்டத் திருத்த மசோதா: நாடாளுமன்றத்தில் நாளை அறிமுகம்மேற்காசிய பதற்றத்தால் இந்தியாவில் 25 லட்சம் போ் வறுமையில் தள்ளப்படும் அபாயம்: ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல்பிகாா் முதல்வராக பாஜகவின் சாம்ராட் செளதரி இன்று பதவியேற்புபெட்ரோல் விலையில் ரூ.18, டீசல் ரூ.35 எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இழப்புவாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: மாா்ச் மாதத்தில் மூன்று மடங்கு உயா்வுசமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி 12% அதிகரிப்புபிரதமா் மோடி இன்று கா்நாடகம் வருகைசென்னையில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
ராணிப்பேட்டை

அதிமுக பாஜக கூட்டணி முரண்பாடானது - தொல். திருமாவளவன்

News image

தொல். திருமாவளவன். - கோப்புப்படம்

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 12:25 am

தினமணி செய்திச் சேவை

அதிமுக பாஜக கூட்டணி பொருந்தாத கூட்டணி முரண்பட்ட கூட்டணி என விசிக வேட்பாளா் எழில் கரோலினை ஆதரித்து நடைபெற்ற பிரசார கூட்டத்தில் விசிக தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் பேசினாா்.

அரக்கோணம் தொகுதியில் போட்டியிடும் விசிக வேட்பாளா் எழில்கரோலினை ஆதரித்து அரக்கோணத்தில் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் விசிக தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் பேசியது:

தமிழக முன்னாள் முதல்வா் கலைஞரின் திட்டங்களில் எனக்கு பிடித்த திட்டமே சமத்துவபுரம் திட்டம் தான். தலித் அல்லாதோரையும், தலித்துகளையும் ஒரே இடத்தில் வாழச் செய்து யாரும் செய்யாத சாதனையை செய்தவா் அவா். அவரை போன்ற அவரது மகன் மு.க.ஸ்டாலினும் மகத்தான திட்டங்களை குறிப்பாக பெண்களை முன்னேற்றும் திட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளாா்.

பாஜகவிற்கு உதவவே விஜய் வந்துள்ளாா். பாஜக வரக்கூடாது என்பதற்காகவே விசிக திமுகவுடன் உடும்புபிடி கூட்டணியில் உள்ளது.

அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் 2 மாதத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பதவியில் இறக்கப்பட்டு பாஜகவை சோ்ந்த ஒருவா் முதல்வராகி விடுவாா். இதை தான் வடஇந்திய மாநிலங்களில் பாஜக செய்து வருகிறது. அதிமுக பாஜக கூட்டணி பொருந்தாத கூட்டணி. எடப்பாடி பழனிசாமியை விமா்சித்தவா் டிடிவி தினகரன். அவரது கட்சி அதிமுக அமமுக கூட்டணி முரண்பட்ட கூட்டணி.

இவா்கள் தான் விசிகவை திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற்ற முயற்சி செய்தாா்கள். ஆனால் மதசாா்ப்பற்ற கூட்டணியில் இருந்து என்றுமே விடுதலை சிறுத்தைகள் வெளியேறாது. எனவே மதசாா்ப்பற்ற கூட்டணியை மக்கள் ஆதரிக்க வேண்டும். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வேட்பாளரை வெற்றிப்பெற செய்ய வேண்டும் என்றாா் தொல்.திருமாவளவன்.

இதில் அவருடன் விசிக வேட்பாளா் எழில்இனியன், திமுக நகர செயலாளா் வி.எல்.ஜோதி, தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் மு.கன்னைய்யன், தேமுதிக முன்னாள் எம்எல்ஏ பி.ஆா்.மனோகா் ஆகியோா் வாகனத்தில் உடன் இருந்தனா்.

தொடர்புடையது

தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி அமைத்தால் ஹெச்.ராஜா முதல்வராக வாய்ப்பு: தொல்.திருமாவளவன் கணிப்பு

தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி அமைத்தால் ஹெச்.ராஜா முதல்வராக வாய்ப்பு: தொல்.திருமாவளவன் கணிப்பு

எதிா்க்கட்சிகள் அமைத்திருப்பது பொருந்தாக் கூட்டணி: தொல்.திருமாவளவன்

எதிா்க்கட்சிகள் அமைத்திருப்பது பொருந்தாக் கூட்டணி: தொல்.திருமாவளவன்

புதுச்சேரியில் விசிக போட்டியிடும் 3 தொகுதிகளில் வாக்கு சேகரிப்பு நிறுத்தம்! - தொல். திருமாவளவன்

புதுச்சேரியில் விசிக போட்டியிடும் 3 தொகுதிகளில் வாக்கு சேகரிப்பு நிறுத்தம்! - தொல். திருமாவளவன்

தமிழகம், புதுச்சேரியில் மதவாத அரசியலுக்கு இடமில்லை! - தொல். திருமாவளவன் எம்.பி.

தமிழகம், புதுச்சேரியில் மதவாத அரசியலுக்கு இடமில்லை! - தொல். திருமாவளவன் எம்.பி.

வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
வீடியோக்கள்

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு