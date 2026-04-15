அதிமுக பாஜக கூட்டணி பொருந்தாத கூட்டணி முரண்பட்ட கூட்டணி என விசிக வேட்பாளா் எழில் கரோலினை ஆதரித்து நடைபெற்ற பிரசார கூட்டத்தில் விசிக தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் பேசினாா்.
அரக்கோணம் தொகுதியில் போட்டியிடும் விசிக வேட்பாளா் எழில்கரோலினை ஆதரித்து அரக்கோணத்தில் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் விசிக தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் பேசியது:
தமிழக முன்னாள் முதல்வா் கலைஞரின் திட்டங்களில் எனக்கு பிடித்த திட்டமே சமத்துவபுரம் திட்டம் தான். தலித் அல்லாதோரையும், தலித்துகளையும் ஒரே இடத்தில் வாழச் செய்து யாரும் செய்யாத சாதனையை செய்தவா் அவா். அவரை போன்ற அவரது மகன் மு.க.ஸ்டாலினும் மகத்தான திட்டங்களை குறிப்பாக பெண்களை முன்னேற்றும் திட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளாா்.
பாஜகவிற்கு உதவவே விஜய் வந்துள்ளாா். பாஜக வரக்கூடாது என்பதற்காகவே விசிக திமுகவுடன் உடும்புபிடி கூட்டணியில் உள்ளது.
அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் 2 மாதத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பதவியில் இறக்கப்பட்டு பாஜகவை சோ்ந்த ஒருவா் முதல்வராகி விடுவாா். இதை தான் வடஇந்திய மாநிலங்களில் பாஜக செய்து வருகிறது. அதிமுக பாஜக கூட்டணி பொருந்தாத கூட்டணி. எடப்பாடி பழனிசாமியை விமா்சித்தவா் டிடிவி தினகரன். அவரது கட்சி அதிமுக அமமுக கூட்டணி முரண்பட்ட கூட்டணி.
இவா்கள் தான் விசிகவை திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற்ற முயற்சி செய்தாா்கள். ஆனால் மதசாா்ப்பற்ற கூட்டணியில் இருந்து என்றுமே விடுதலை சிறுத்தைகள் வெளியேறாது. எனவே மதசாா்ப்பற்ற கூட்டணியை மக்கள் ஆதரிக்க வேண்டும். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வேட்பாளரை வெற்றிப்பெற செய்ய வேண்டும் என்றாா் தொல்.திருமாவளவன்.
இதில் அவருடன் விசிக வேட்பாளா் எழில்இனியன், திமுக நகர செயலாளா் வி.எல்.ஜோதி, தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் மு.கன்னைய்யன், தேமுதிக முன்னாள் எம்எல்ஏ பி.ஆா்.மனோகா் ஆகியோா் வாகனத்தில் உடன் இருந்தனா்.
