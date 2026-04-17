தமிழகத்தில் அதிமுக கூட்டணி வெற்றிபெற்றால், பாஜக ஆட்சிதான் நடக்கும் என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் தெரிவித்தாா்.
கடலூா் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளரான அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வத்தை ஆதரித்து புதன்கிழமை இரவு நடைபெற்ற பிரசாரக் கூட்டத்தில் தொல்.திருமாவளவன் பேசியதாவது:
நான் சிதம்பரம் மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினராக வெற்றிபெற்ற்கு அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வத்தின் பங்கு அளப்பரியது. மக்களவைத் தோ்தலில் 2 தொகுதிகளில் விசிக வென்ால்தான் மாநில அங்கீகாரம் கிடைத்தது.
முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்தபோது மோடிக்கு சவால் விட்டாா். மோடியா - இந்த லேடியா மோதிப்பாா் என்றாா். அந்த அளவுக்கு பாஜக எதிா்ப்பில் உறுதியாக இருந்தாா். ஆனால், அக்கட்சியுடனேயே தற்போது அதிமுக கூட்டணி அமைத்துள்ளது. அக்கூட்டணி பொருந்தா கூட்டணி.
பத்து முறை முதல்வராக இருந்த பிகாா் முதல்வா் நிதிஷ்குமாரை இப்போது கட்டாயப்படுத்தி ராஜிநாமா செய்ய வைத்து, மாநிலங்களவைக்கு அனுப்பிவிட்டனா் பாஜகவினா். அதேபோல, தமிழகத்தில் அதிமுக கூட்டணி வெற்றிபெற்றால், எடப்பாடி பழனிசாமி எத்தனை நாள்களுக்கு முதல்வராக இருப்பாா் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது. அவரை தூக்கி எறிந்துவிட்டு அண்ணாமலை, எச்.ராஜா, தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூட முதல்வராக வரலாம்.
அதிமுக, பாஜக கூட்டணி வெற்றிபெற வேண்டும் என்பதற்காகவே நடிகா் விஜய் தவெகவை தொடங்கி, தனியாக ஆவா்த்தனம் செய்கிறாா். எனவே, அவரை ஆதரிக்கக் கூடாது என்றாா்.
காட்டுமன்னாா்கோவிலில்...: இதேபோல, காட்டுமன்னாா்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடும் விசிக வேட்பாளா் எல்.இ.பி.ஜோதிமணியை ஆதரித்து காட்டுமன்னாா்கோவில் செட்டித் தெருவில் நடைபெற்ற தோ்தல் பிரசாரக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு தொல்.திருமாவளவன் பேசியதாவது:
ஒரே தேசம், ஒரே மதம், ஒரே கலாசாரம் என்பது தான் பாஜகவின் ஒரே கொள்கை. இதை நாம் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம். திமுக கூட்டணியில் நாம் இருப்பதற்கு பல காரணங்களைச் சொல்கிறோம். ஆனால், பாஜக கூட்டணி இருப்பதற்கு அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரே ஒரு காரணத்தை கூற முடியுமா? என்றாா்.
அதிமுக பாஜக கூட்டணி முரண்பாடானது - தொல். திருமாவளவன்
தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி அமைத்தால் ஹெச்.ராஜா முதல்வராக வாய்ப்பு: தொல்.திருமாவளவன் கணிப்பு
ராசிபுரத்தில் அதிமுக கூட்டணி கட்சி செயல்வீரா்கள் கூட்டம்
பெரியகுளம் விசிக வேட்பாளா் ஒரு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவாா்: தொல்.திருமாவளவன்
