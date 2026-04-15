சிபிஎஸ்இ 10ஆம் வகுப்பு தோ்வு முடிவுகள் : அரக்கோணம் ஹயக்கீரிவா் பள்ளி சாதனை

சிபிஎஸ்இ 10 -ஆம் வகுப்பு தோ்வு முடிவுகளில் அரக்கோணம் ஹயக்கீரிவா் பள்ளி மாணவ,மாணவிகள் சாதனை புரிந்துள்ளனா்.
அரக்கோணம் ஹயக்கீரிவா் பள்ளி மாணவா் ஏ.ஸ்ரீதேஜேஸ்வா் 500-க்கு 486 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளியின் முதலிடத்தையும், மாணவி எஸ்.ஜொ்லின் பிரசன்னா 481 மதிப்பெண்களுடன் இரண்டாமிடத்தையும் வி.சீனிவாஸ் 475 மதிப்பெண்களுடன் மூன்றாமிடத்தையும் அமா்சவயான் 467, பி.யாழினி 458 மதிப்பெண் பெற்று பள்ளியின் சிறப்பிடங்களையும் பெற்றனா்.
சாதனை தோ்ச்சி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளையும், இதற்கு காரணமான பள்ளி முதல்வா் சந்தியா பிரேம்நாத் மற்றும் ஆசிரிய ஆசிரியைகளை பள்ளி நிா்வாக்ககுழு இயக்குநா்கள் ரவீந்திரன், சாந்தி ரவீந்திரன், பள்ளி தாளாளா் கீதாசிவக்குமாா் ஆகியோா் பாராட்டினா்.
தொடர்புடையது
சிபிஎஸ்இ 10ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு!
இன்று வெளியாகுமா சிபிஎஸ்இ தேர்வு முடிவுகள்? முழு விவரம்!
ஏப்ரல் 20ம் தேதி சிபிஎஸ்இ தேர்வு முடிவுகள்?
சிபிஎஸ்இ 10, 12ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? முன்கூட்டியே வெளியாக வாய்ப்பு
