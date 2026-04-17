ராணிப்பேட்டை மாவட்ட வணிகா் சங்க பேரமைப்பு நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் ஆற்காட்டில் நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு மாவட்டத் தலைவா் பொன் கு.சரவணன் தலைமை வகித்தாா். ஆற்காடு அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கச் செயலாளா் பாஸ்கரன் முன்னிலை வகித்தாா். நகர தலைவா் தலைவா் ஏ வி டி. பாலா வரவேற்றாா்.
கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைமை நிலைய செயலாளா் ராஜ்குமாா், மாநில இணைச் செயலாளா் எத்திராஜ், வேலூா் மண்டலத் தலைவா் பா. ஞானவேல் ஆகியோா் கலந்து கொண்டு மே 5-ஆம்தேதி திருவாரூரில் நடைபெறும் வணிகா் தின விழிப்புணா்வு எழுச்சி மாநாட்டுப் பணிகள் குறித்து விளக்கினா்.
கூட்டத்தில் வரும் தோ்தலில் வணிகா்கள் தங்களின் மனசாட்சி படி வாக்களிக்கலாம் என்றும் வணிகா் தின மாநாட்டுக்கு ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்திலிருந்து 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொள்வது உள்ளிட்ட பல தீா்மானங்கள் நிறைவேற்ற பட்டன.
இதில் மாவட்ட நிா்வாகிகள் நகர நிா்வாகிகள் இளைஞா் அணி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா். நகர பொருளாளா் பழ.பரத் குமாா் நன்றி கூறினாா்
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
