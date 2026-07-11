Dinamani
முதல்வர் விஜய் அரசு வேலை வழங்கியிருப்பதும் ஒருவகை லஞ்சம்தான்: பாஜக36 குடும்பங்களில், வெறும் 31 பேருக்கு மட்டும் அரசுப் பணி ஏன்? டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 15 காசுகள் உயர்ந்து 95.32 ஆக நிறைவு!ஐடி பங்குகள் உயர்வு எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 828 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 244 புள்ளிகள் உயர்வு!செந்தில் பாலாஜியின் வெற்றிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி!செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி!வங்கதேசம் திரும்பப் போவதாக ஷேக் ஹசீனா அறிவிப்பு! திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு இடைக்காலத் தடை!
/
ராணிப்பேட்டை

‘ராணிப்பேட்டையில் 103 கைப்பேசிகள் மீட்டு உரிமையாளா்களிடம் ஒப்படைப்பு’

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ரூ. 13.82 லட்சம் மதிப்பிலான 103 கைப்பேசிகள் மீட்டு உரிமையாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை ஒப்படைக்கப்பட்டது.

News image

மீட்கப்பட்ட கைப்பேசிகளை உரியவரிடம் ஒப்படைத்த மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் பே.சிபின்.

Updated On :11 ஜூலை 2026, 2:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ரூ. 13.82 லட்சம் மதிப்பிலான 103 கைப்பேசிகள் மீட்டு உரிமையாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இது தொடா்பாக மாவட்டக் காவல் துறை தரப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் காணாமல் போனதாக பெறப்பட்ட கைப்பேசிகள் புகாா்களின் அடிப்படையில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் மூலம் ரூ. 13.82 லட்சம் மதிப்பிலான 103 கைப்பேசிகள் மீட்கப்பட்டு, அவற்றின் உரிமையாளா்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. கடந்த இரண்டு மாதங்களில் இதுவரை ரூ. 26.40 லட்சம் மதிப்பிலான 210 காணாமல் போன கைப்பேசிகள் மீட்கப்பட்டன. தொடா்ந்து மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளா் பே.சிபின் உரிமையாளா்களிடம் ஒப்படைத்தாா்.

மேலும், பொதுமக்கள் தங்களின் கைப்பேசிகள் காணாமல் போனால், உடனடியாக அருகிலுள்ள காவல் நிலையத்தில் பதிவு இஉஐத (இங்ய்ற்ழ்ஹப் உவ்ன்ண்ல்ம்ங்ய்ற் ஐக்ங்ய்ற்ண்ற்ஹ் தங்ஞ்ண்ள்ற்ங்ழ்) டா்ழ்ற்ஹப்-இல் பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ராணிப்பேட்டையில்: குற்ற வழக்குகளில் பறிமுதலான வாகனங்கள் நாளை ஏலம்

ராணிப்பேட்டையில்: குற்ற வழக்குகளில் பறிமுதலான வாகனங்கள் நாளை ஏலம்

ரூ.2.50 லட்சம் லாட்டரி சீட்டுகள் பறிமுதல்: இருவா் கைது

ரூ.2.50 லட்சம் லாட்டரி சீட்டுகள் பறிமுதல்: இருவா் கைது

ராணிப்பேட்டையில் நாளை தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாம்

ராணிப்பேட்டையில் நாளை தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாம்

ரூ. 12.6 லட்சம் மதிப்பிலான 107 கைப்பேசிகள் மீட்பு : எஸ்.பி. பாராட்டு

ரூ. 12.6 லட்சம் மதிப்பிலான 107 கைப்பேசிகள் மீட்பு : எஸ்.பி. பாராட்டு

விடியோக்கள்

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

ஒளிப்பதிவாளர், இயக்குநர் செழியன் மறைவு! பிரபலங்கள் அஞ்சலி!

ஒளிப்பதிவாளர், இயக்குநர் செழியன் மறைவு! பிரபலங்கள் அஞ்சலி!

இயக்குநர் மிஷ்கினின் Train பட டீசர்! | Cinema Updates | Dinamani Talkies

இயக்குநர் மிஷ்கினின் Train பட டீசர்! | Cinema Updates | Dinamani Talkies