‘ராணிப்பேட்டையில் 103 கைப்பேசிகள் மீட்டு உரிமையாளா்களிடம் ஒப்படைப்பு’

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ரூ. 13.82 லட்சம் மதிப்பிலான 103 கைப்பேசிகள் மீட்டு உரிமையாளா்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இது தொடா்பாக மாவட்டக் காவல் துறை தரப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் காணாமல் போனதாக பெறப்பட்ட கைப்பேசிகள் புகாா்களின் அடிப்படையில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் மூலம் ரூ. 13.82 லட்சம் மதிப்பிலான 103 கைப்பேசிகள் மீட்கப்பட்டு, அவற்றின் உரிமையாளா்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. கடந்த இரண்டு மாதங்களில் இதுவரை ரூ. 26.40 லட்சம் மதிப்பிலான 210 காணாமல் போன கைப்பேசிகள் மீட்கப்பட்டன. தொடா்ந்து மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளா் பே.சிபின் உரிமையாளா்களிடம் ஒப்படைத்தாா்.
மேலும், பொதுமக்கள் தங்களின் கைப்பேசிகள் காணாமல் போனால், உடனடியாக அருகிலுள்ள காவல் நிலையத்தில் பதிவு இஉஐத (இங்ய்ற்ழ்ஹப் உவ்ன்ண்ல்ம்ங்ய்ற் ஐக்ங்ய்ற்ண்ற்ஹ் தங்ஞ்ண்ள்ற்ங்ழ்) டா்ழ்ற்ஹப்-இல் பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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