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ராணிப்பேட்டை

ரூ. 12.6 லட்சம் மதிப்பிலான 107 கைப்பேசிகள் மீட்பு : எஸ்.பி. பாராட்டு

ரூ. 12.6 லட்சம் மதிப்பிலான 107 கைப்பேசிகள் மீட்பு : எஸ்.பி. பாராட்டு

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மீட்கப்பட்ட கைப்பேசியை உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்த ராணிப்பேட்டை எஸ்.பி. பே.சிபின்.

Updated On :7 ஜூன் 2026, 1:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் களவு போன ரூ.12.6 லட்சம் மதிப்புள்ள 107 கைப்பேசிகளை மீட்ட போலீஸாருக்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் பே.சிபின் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளாா்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தின் பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் கைப்பேசிகள் காணாமல் போனதாக பெறப்பட்ட மனுக்களின் அடிப்படையில், எஸ்.பி. பே. சிபின் உத்தரவின் பேரில் தனிப்படை மற்றும் மாவட்ட சைபா் குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினா் துரித நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டனா்.

இதன் தொடா்ச்சியாக, காணாமல் போன ரூ.12.6 லட்சம் மதிப்புள்ள 107 கைப்பேசிகள் தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் கண்டறியப்பட்டு மீட்கப்பட்டன.

இதையடுத்து மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் காவல் கண்காணிப்பாளா் தலைமையில் மீட்கப்பட்ட கைப்பேசிகள் அவற்றின் உரிமையாளா்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

தொடா்ந்து கைப்பேசிகளை மீட்க சிறப்பாக செயல்பட்ட சைபா் குற்றப்பிரிவு மற்றும் தனிப்படை காவல்துறையினருக்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் பே.சிபின் பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கி பாராட்டினாா்.

நிகழ்ச்சியில் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் குணசேகரன், காவல் ஆய்வாளா் சரஸ்வதி (மாவட்ட தனிப்பிரிவு) மற்றும் காவல் அதிகாரிகள், காவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

பொதுமக்கள் தங்களது செல்போன்கள் காணாமல் போனாலோ அல்லது தவறவிட்டாலோ உடனடியாக அருகிலுள்ள காவல் நிலையத்தில் உடனடியாக புகாா் அளிக்குமாறு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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