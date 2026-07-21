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ராணிப்பேட்டை

ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் கிடந்த ரூ. 80,000 ரொக்கம்: காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்த கல்குவாரி தொழிலாளா்கள்

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் தவறி விழுந்து கிடந்த ரூ. 80,000 ரொக்கப் பணப் பையை காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்த கல்குவாரி தொழிலாளா்களுக்கு காவல் துறையினரும், பொதுமக்களும் பாராட்டு தெரிவித்தனா்.

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ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் விழுந்து கிடந்த பணப் பையை காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்த கல்குவாரி தொழிலாளா்கள்.

Updated On :22 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் தவறி விழுந்து கிடந்த ரூ. 80,000 ரொக்கப் பணப் பையை காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்த கல்குவாரி தொழிலாளா்களுக்கு காவல் துறையினரும், பொதுமக்களும் பாராட்டு தெரிவித்தனா்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் தேநீா் கடை அருகில் பை ஒன்று தவறி விழுந்து கிடந்துள்ளது. அப்போது அந்த வழியாக ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்க வந்த அரக்கோணம் பகுதியைச் சோ்ந்த கல்குவாரி தொழிலாளா்கள் 5 க்கும் மேற்பட்டோா் கிழே விழுந்து கிடந்த பையை எடுத்து பாா்த்துள்ளனா்.அதில் ரொக்கப் பணம் கட்டுக்கட்டாக இருந்ததை கண்டனா். இதையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாக பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனா். அப்போது கல்குவாரி தொழிலாளா்களின் செயலுக்கு காவல் துறையினரும், பொதுமக்களும் பாராட்டு தெரிவித்தனா்.

இந்த நிலையில், ரூ. 80,000 ரொக்கத்தை தவற விட்டுவிட்டதாக அரக்கோணம் பகுதியைச் சோ்ந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள இளைஞா்கள் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்துக்குள் தேடி வந்தனா். அவா்களிடம் போலீஸாா் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி ரொக்கப் பணம் அவா்களது தான் என உறுதி செய்த பின்னா் பணப் பை ஒப்படைக்கப்பட்டது.

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