ஆற்காடு அடுத்த வேப்பூா் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் வட்டார தொடக்கக் கல்வி அலுவலா் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
அனைத்து வகை பள்ளிகளும் வியாழக்கிழமை திறக்கப்பட்ட நிலையில் முதல்நாளில் ஆற்காடு ஒன்றியம், வேப்பூா் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியை ஆற்காடு வட்டார கல்வி அலுவலா் உமா ஆய்வு செய்தாா். ஆய்வின்போது காலை சிற்றுண்டி வழங்கிய மாணவா்களின் எண்ணிக்கை காலையில் வழங்கிய உணவு விவரத்தை கேட்டறிந்தாா். பின்னா் பள்ளி வளாகத் தூய்மை வகுப்பறை தூய்மை கழிவறை மேலாண்மை ஆகியவற்றை பாா்வையிட்டாா்.
அதனைத் தொடா்ந்து விலையில்லா பாடநூல்கள், பாடக் குறிப்பேடுகள் இலவச சீருடை காலணிகள் வண்ண பென்சில்கள்,புத்தகப் பைகள் ஆகியவற்றை மாணவா்களுக்கு வழங்கி மாணவா்கள் தொடா்ந்து பள்ளிக்கு வருகை புரிய வேண்டும் என்றும் எக்காரணத்தை கொண்டும் நீா்நிலைகள் பக்கம் செல்லக்கூடாது என்றும் அறிவுரை வழங்கினாா்.மேலும்.மாணவா்களுக்கு தனித்திறன் கேள்வி கேட்டு அவா்கள் எந்தெந்த தர நிலையில் உள்ளாா் என்பதை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுமாறும் தலைமை ஆசிரியருக்கும் ஆசிரியருக்கும் அறிவுறுத்தினாா். ஆய்வின்போது பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியா் வெ.சரவணன் இடைநிலை ஆசிரியா் பிரேமலதா ஆகியோா் உடன் இருந்தனா்.