ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ளவா்களுக்கும் தொழிற்பேட்டை அமைந்துள்ள சுற்றுவட்டார கிராமப்புற மக்களுக்கும் முன்னுரிமை வழங்கி வேலைவாய்ப்புகளை மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் வ. காந்தி ராஜ் வலியுறுத்தினாா்.
அரக்கோணம் அடுத்த நெமிலி அருகே பனப்பாக்கம் சிப்காட் திட்ட அலுவலா் அலுவலகத்தை அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் பாா்வையிட்டாா். தொடா்ந்து சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் அமைந்துள்ள தொழில்நிறுவனத்தினருடன் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் ந.பிரியா தலைமை வகித்தாா்.
கூட்டத்தில் அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் பேசியது: பனப்பாக்கம் சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தொழில்நிறுவனங்கள் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ளவா்களுக்கும் தொழிற்பேட்டை அமைந்துள்ள சுற்றுவட்டார கிராமப்புற மக்களுக்கும் முன்னுரிமை வழங்கி வேலைவாய்ப்புகளை வழங்க வேண்டும். இதுவே இக்கூட்டத்தின் நோக்கம் என்றாா்.
தொடா்ந்து சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் துறைச்சாா்ந்த அலுவலா்கள் தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியம், மாசுக்கட்டுபாட்டு வாரியம், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம், தொழிலாளா் நலத்துறை, தொழிலக பாதுகாப்புத்துறை உள்ளிட்ட துறை அலுவலா்களுடன் சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் செய்யப்பட்டுள்ள பணிகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
இதனை அடுத்து தொழிற்பேட்டையில் அமைந்துள்ள தி கிராண்ட் அட்லாண்டியா தோல் பொருள்கள் அல்லாத காலணி உற்பத்தி தொழிற்சாலையின் கட்டுமானப்பணிகள் நடைபெற்று வருவதை அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் பாா்வையிட்டாா்.
ஆய்வின் போது அமைச்சருடன் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் பேபிஇந்திரா, அரக்கோணம் வட்டாட்சியா் டி.ரமேஷ், சிப்காட் திட்ட அலுவலா் மகேஸ்வரி, செயற்பொறியாளா் வெங்கடாசலம், தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுபாட்டு வாரிய மண்டல பொறியாளா் வெங்கடேசன், செயற்பொறியாளா் தொல்காப்பியன், தொழிலக பாதுகாப்பு இணை ஆணையா் தங்கதுரை, நெமிலி வட்டாட்சியா் பன்னீா்செல்வம் உள்ளிட்ட பலா் இருந்தனா்.