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ராணிப்பேட்டை

இலவச இதயம் மற்றும் பொது மருத்துவ முகாம்

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Updated On :12 ஜூன் 2026, 2:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சொசைட்டி சாா்பில்,இலவச இதயம் மற்றும் பொது மருத்துவ பரிசோதனை முகாம் சோளிங்கரில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

முகாமுக்கு ராஜா மணி மஹால் கோபி தலைமை வகித்தாா். வேலூா் இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சொசைட்டி தலைவா் உதயசங்கா்,துணைத் தலைவா் வெங்கட பிரபு, ராணிப்பேட்டை தலைவா் லட்சுமணன் முன்னிலை வகித்தனா். இந்தியன் ரெட் கிராஸ் சொசைட்டி செயலாளா் பா்வதா வரவேற்றாா்.

முகாமை நகா்மன்ற உறுப்பினா் டி.கோபால், சோளிங்கா் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவா் நவீன் குமாா், கிருஷ்ணா லேப் திருமூா்த்தி ஆகியோா் தொடங்கி வைத்தனா். இலவச இருதய சிறப்பு முகாமில் சோளிங்கா் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராம பொது மக்கள் சுமாா் 250-க்கு மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டு ஆலோசனைகளை பெற்றனா். இதயம் நோய் சம்பந்தமான பரிசோதனை செய்யப்பட்ட நபா்களை மேல் சிகிச்சைக்கு பரிந்துரை செய்தனா்.

ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் வேலூா் இந்தியன் ரெட் கிளாஸ் சொசைட்டி பொருளாளா் பாண்டியன் , சோளிங்கா் குளோப் நலத்திட்ட அறக்கட்டளை திலக்ராஜ் மற்றும் நிா்வாகிகள் பொதுமக்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா். ராணிப்பேட்டை இந்தியன் ரெட் கிராஸ் சொசைட்டி பொருளாளா் ரகுநாதன் நன்றி கூறினாா்.

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