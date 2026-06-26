ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஜூலை 1-ஆம் தேதி கோமாரி நோய் தடுப்பூசி முகாம் தொடங்க உள்ளதாக ஆட்சியா் ந. பிரியா தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தேசிய கால்நடை நோய் கட்டுப்படுத்துதல் திட்டத்தின் கீழ் கோமாரி நோய் தடுப்பூசி முகாம் கிராம ஊராட்சிகள், பேரூராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிப் பகுதிகளிலும் 01-07-2026 முதல் 10-08-2026 வரையிலும் நடைபெற உள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் தகுதி வாய்ந்த சுமாா் 1,90,000 கால்நடைகளுக்கு கோமாரி நோய்த் தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய கால்நடை நோய்த் தடுப்பூசித் திட்டத்தின் கீழ் 9-ாவது சுற்று கோமாரி நோய் தடுப்பூசி போடும் முகாம் வரும் ஜூலை-01, 2026-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டு ஆகஸ்ட் 10 வரை நடைபெறவுள்ளது.
தடுப்பூசி போடப்படும் கால்நடைகளின் விவரங்கள் ‘பாரத் பசுதான்’ செயலியில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். அதுசமயம், கால்நடை வளா்ப்போா் கைப்பேசிக்கு வரும் ஒருமுறை கடவுச் சொல்லை (ஞபட) கால்நடை பராமரிப்புத் துறை பணியாளா்களிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.
கால்நடை உரிமையாளா்கள் தங்களின் பசுக்கள், எருதுகள், எருமைகள் மற்றும் 4 மாதங்களுக்கு மேற்பட்ட கன்றுக் குட்டிகள் ஆகியவற்றுக்கு தடுப்பூசியை தவறாமல் செலுத்த வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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