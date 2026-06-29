ராணிப்பேட்டை மாவட்ட மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சாா்பில் அரக்கோணத்தில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சா் வ.காந்தி ராஜ் தொடங்கி வைத்தாா்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 76,683 குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்பட உள்ளது.
அரக்கோணம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற முகாமுக்கு மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் பேபி இந்திரா தலைமை வகித்தாா். கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் வ.காந்தி ராஜ் குழந்தைக்கு சொட்டு மருந்து வழங்கி முகாமை தொடங்கி வைத்தாா்.
இம்முகாமில் ரோட்டரி சங்கங்களின் ஆளுநா் டி.எஸ்.ரவிக்குமாா், மாவட்ட மருத்துவ அலுவலா் செந்தில்குமாா், அரக்கோணம் கோட்டாட்சியா் டி.ரமேஷ், வட்டாட்சியா் கு.வரலட்சுமி, அரக்கோணம் நகராட்சி ஆணையா் ஆனந்தன், சுகாதார அலுவலா் வெயில்முத்து, வட்டார மருத்துவ அலுவலா் மேகலா, வட்டார சுகாதார மேற்பாா்வையாளா் சுப்பிரமணி, சுகாதார ஆய்வாளா்கள் செந்தில், தேவநாதன், தவெக அரக்கோணம் நகர செயலா் ரமேஷ், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் நரசிம்மன், ரஷிதா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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