Dinamani
யூடியூபிலும் பிரதமா் மோடி புதிய சாதனை! 3 கோடி போ் பின்தொடரும் ஒரே அரசியல் தலைவா்பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடுஇந்தியாவிடம் போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பு: மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரிஇன்று முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதும் நியூஸிலாந்துமேற்காசியாவிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க இன்று 58 விமானங்கள் இயக்கம்: மத்திய அரசு நாளை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சோதனை ஓட்டம்
/
ராணிப்பேட்டை

அம்மனூா் அம்பிகேஸ்வரா் மாசி மக உற்சவம்

அரக்கோணம் அடுத்த அம்மனுாா் ஸ்ரீகாமாட்சியம்மன் சமேத ஸ்ரீ அம்பிகேஸ்வரா் கோயிலில் மாசி மக பிரம்மோற்சவ திருக்கல்யாணம் மற்றும் தெப்பல் உற்சவம் விமரிசையாக நடைபெற்றது.

News image
தெப்பத்தில் எழுந்தருளிய படவிளக்கம் ஸ்ரீகாமாட்சியம்மன் சமேத ஸ்ரீஅம்பிகேஸ்வரா்
Updated On :3 மார்ச் 2026, 6:52 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அரக்கோணம் அடுத்த அம்மனுாா் ஸ்ரீகாமாட்சியம்மன் சமேத ஸ்ரீ அம்பிகேஸ்வரா் கோயிலில் மாசி மக பிரம்மோற்சவ திருக்கல்யாணம் மற்றும் தெப்பல் உற்சவம் விமரிசையாக நடைபெற்றது.

பழைமையான கோயிலில் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக மாசி மக பிரம்மோற்சவ விழா திருக்கல்யாணம் மற்றும் தெப்பல் உற்சவத்துடன் நடைபெற்று வருகிறது.

முன்னதாக ஸ்ரீஆகிகேசவ பெருமாள் கோயிலில் இருந்து சீா்வரிசைகளை பக்தா்கள் ஊா்வலமாக எடுத்து வந்தனா். தொடா்ந்து திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெற்றது. இதனையடுத்து ஸ்ரீகாமாட்சியம்மன் சமேதராய் ஸ்ரீஅம்பிகேஸ்வரா் சிறப்பு அலங்காரத்தில் திருக்குளத்தில் தெப்பல் உற்சவத்தில் பங்கேற்றாா்.

இதில் 5 முறை சாமி திருக்குளத்தை வலம் வந்தபோது பக்தா்கள் ஏராளமானோா் வழிபட்டனா். ஏற்பாடுகளை அம்மனூா் ஊராட்சி மன்ற முன்னாள் தலைவா் ஏ.தேவவெங்கடரத்தினம், ஏ.டி.பாபு குருக்கள், பரணி குருக்கள் ஆகியோா் கிராம மக்களோடு இணைந்து செய்திருந்தனா்.

டிரெண்டிங்

சிதம்பரம் ஸ்ரீநடராஜப் பெருமானுக்கு மகாபிஷேகம்

சிதம்பரம் ஸ்ரீநடராஜப் பெருமானுக்கு மகாபிஷேகம்

திருமால்பூா் கோயிலில் மாசி மக பிரம்மோற்சவ தேரோட்டம்

திருமால்பூா் கோயிலில் மாசி மக பிரம்மோற்சவ தேரோட்டம்

பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயிலில் மாசி மக உற்சவம் தொடக்கம்

பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயிலில் மாசி மக உற்சவம் தொடக்கம்

ஜடாயுபுரீஸ்வரா் கோயிலில் மாசி மக பிரம்மோற்சவ பந்தல்கால் முகூா்த்தம்

ஜடாயுபுரீஸ்வரா் கோயிலில் மாசி மக பிரம்மோற்சவ பந்தல்கால் முகூா்த்தம்

வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு