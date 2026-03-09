ஆற்காடு: தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் ஆற்காடு வட்டக்கிளை சாா்பில் லாடவரம் ஏரிக்கரை பகுதியில் சிறுவிவசாயிகளின் பட்டா நிலத்துதோடு புறம்போக்கு நிலங்களையும் சிலா் கைப்பற்ற முயல்வதாக வட்டாட்சியா் அலுவலகம் முன்பு திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு வட்டச் செயலாளா் ஆா்.மோகன்ராஜ் தலைமை வகித்தாா். கே.வீரன், ஜி.கிருஷ்ணன், என்.மாலா, எஸ்.வசந்தா, எம்.சீதா, எஸ்.ஜெயராமன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
மாநில செயலாளா் ரா.சரவணன், மாவட்ட செயலாளா் எல்.சி.மணி, தலைவா் எஸ்.கிட்டு, மாவட்ட பொருளாளா் சி.ராதாகிருஷ்ணன் ,விவசாய தொழிலாளா் சங்கத் தலைவா் டி.சந்திரன் ஆகியோா் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் மாவட்டக்குழு உறுப்பினா்கள் ஆா்.கன்னியப்பன்,மற்றும் நிா்வாகிகள், விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
மேலப்பாளையத்தில் மெழுகுவா்த்தி ஏந்தி ஆா்ப்பாட்டம்
புளியங்குடியில் தமுமுக ஆா்ப்பாட்டம்
தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆா்ப்பாட்டம்!
மத்திய அரசைக் கண்டித்து மதசாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி ஆா்ப்பாட்டம்
வீடியோக்கள்
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...