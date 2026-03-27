தோ்தல் விழிப்புணா்வு பிரசாரத்தில் திருநங்கைகள் பங்கேற்பு

அரக்கோணத்தில் நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு பேரணியில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ரமேஷ் முன்னிலையில் வில்லைகளை ஒட்டிய திருநங்கை.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:49 am

தினமணி செய்திச் சேவை

அரக்கோணத்தில் நுறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி விழிப்புணா்வு பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி வருவாய்த் துறையினா் பல்வேறு வகைகளில் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனா்.

திருநங்கைகள் பங்கேற்ற பேரணி அரக்கோணம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் தொடங்கியது. இப்பேரணியை அரக்கோணம் கோட்டாட்சியரும், தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலருமான ரமேஷ் தொடங்கி வைத்தாா்.

இப்பேரணியில் பங்கேற்ற திருநங்கைகள் வணிக நிறுவனங்களில் இருந்தோா், , வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினா். வட்டாட்சியா் வெங்கடேசன், சமூகபாதுகாப்புத் திட்ட அலுவலா் பரமேஸ்வரி, தோ்தல் பிரிவு துணை வட்டாட்சியா் எத்திராஜ், மண்டல துணை வட்டாட்சியா் தியாகராஜன், வருவாய் அலுவலா் ஜெயக்குமாா், கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் முருகன், லட்சுமி நாராயணன், ராஜேஷ் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா். இப்பேரணி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் முடிவடைந்தது.

கல்லூரியில் தோ்தல் விழிப்புணா்வு பிரசாரம்: ஆட்சியா் பங்கேற்பு

கல்லூரியில் தோ்தல் விழிப்புணா்வு பிரசாரம்: ஆட்சியா் பங்கேற்பு

வாக்களிப்பு விழிப்புணா்வு நிகழ்வில் வெளிநாட்டவா்கள் பங்கேற்பு!

தோ்தல் விழிப்புணா்வு பிரசாரம்: பாா்வையாளா்கள் பங்கேற்பு

அரக்கோணத்தில் தோ்தல் விழிப்புணா்வு பிரசாரம்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

