Dinamani
மிகப்பெரிய பொறுப்பு; நல்ல எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவோம் : உதயநிதிதமிழ்த் தாய் வாழ்த்து விவகாரம்: தவெக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் - திருமாவளவன்திமுக பேரவை துணைத் தலைவராக கே.என். நேரு, கொறடாவாக எ.வ. வேலு தேர்வு திமுக சட்டப்பேரவைக் குழு தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்வு தமிழ்நாட்டில் 4 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு தமிழக சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக தலைவராக கருப்பையா பதவியேற்றுக்கொண்டார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சி. ஜோசப் விஜய்!
/
ராணிப்பேட்டை

சேதமடைந்த மழையூா் பாலத்தை சீரமைக்கக் கோரிக்கை

ஆற்காடு அடுத்த திமிரி ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட மழையூா் கிராமத்திலிருந்து- வளையாத்தூா் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பல்லவராயன் குளம் கிராமம் செல்லும் சாலையில் கட்டப்பட்டுள்ள பாலத்தை சீரமைக்க வேண்டும்..

News image

மழையூா்  சாலையில் சேதமடைந்த நிலையில் உள்ள பாலம்.

Updated On :13 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆற்காடு அடுத்த திமிரி ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட மழையூா் கிராமத்திலிருந்து- வளையாத்தூா் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பல்லவராயன் குளம் கிராமம் செல்லும் சாலையில் கட்டப்பட்டுள்ள பாலத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரி உள்ளனா் .

திமிரி ஒன்றியம், மழையூா் கிராமத்தில் இருந்து வளையாத்தூா் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பல்லவராயன் குளம் கிராமம் செல்லும் தாா் சாலையின் நடுவே மழையூா் ஏரியிலிருந்து உபரி நீா் வெளியேறும் கால்வாய்க்கு குறுக்காக பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த பாலம் கட்டி பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ட நிலையில் அதன் உறுதித்தன்மையும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது . இந்த பாலத்தின் பக்க வாட்டு பகுதியில் சிமென்ட் பூச்சுள் உதிா்ந்து தடுப்புகளில் இரும்பு கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றன. தடுப்புகள் ஆங்காங்கே சேதம் அடைந்துள்ளன மழையூா் மற்றும் பல்லவராயன்குளம் கிராம மக்கள் தங்கள் அன்றாட பணிகளுக்காக இந்த பாலத்தின் வழியாக நாள்தோறும் சென்று வருகின்றனா்.

மேலும் அருகிலுள்ள மழையூா் செங்கனாவரம், குட்டியம் ஆயிரம் மங்கலம் போன்ற கிராமங்களில் இருந்து பள்ளி மாணவா்கள் பல்லவராயன் குளம் கிராமத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு இந்த பாலத்தினை கடந்து செல்கின்றனா்.

எனவே பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவா்களின் நலன் கருதி மழைக் காலம் தொடங்குவதற்குள் பழுதடைந்துள்ள பாலத்தை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

தொடர்புடையது

ஒசூா் தோ்ப்பேட்டை பச்சை குளத்தில் சுகாதாரச் சீா்கேடு: பக்தா்கள் கோரிக்கை

ஒசூா் தோ்ப்பேட்டை பச்சை குளத்தில் சுகாதாரச் சீா்கேடு: பக்தா்கள் கோரிக்கை

சேதமடைந்த பாலத்தை சீரமைக்கக் கோரிக்கை

சேதமடைந்த பாலத்தை சீரமைக்கக் கோரிக்கை

சேதமடைந்த சாத்தான்குளம்- நாசரேத் சாலை: வாகன ஓட்டிகள் அவதி

சேதமடைந்த சாத்தான்குளம்- நாசரேத் சாலை: வாகன ஓட்டிகள் அவதி

மழையூரில் நாம் தமிழா் கட்சி பிரசார வாகனம் தீக்கிரை

மழையூரில் நாம் தமிழா் கட்சி பிரசார வாகனம் தீக்கிரை

விடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
வீடியோக்கள்

தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
வீடியோக்கள்

கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
வீடியோக்கள்

கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு