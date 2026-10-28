காணாமல் போன பெண் குழந்தை ஆந்திரத்தில் மீட்பு: 2 பெண்கள் உள்பட 5 போ் கைது

காணாமல் போன பெண் குழந்தை ஆந்திரத்தில் மீட்பு: 2 பெண்கள் உள்பட 5 போ் கைது
ராணிப்பேட்டை அருகே காணாமல் போன ஒரு வயது பெண் குழந்தை 35 நாள்களுக்கு பிறகு ஆந்திரத்தில் இருந்து பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
பெண் குழந்தை காணமல் போன வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவா்களுடன் சிப்காட் போலீஸாா்.
ராணிப்பேட்டை அருகே காணாமல் போன ஒரு வயது பெண் குழந்தை 35 நாள்களுக்கு பிறகு ஆந்திரத்தில் இருந்து பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதில் தொடா்புடைய இரு பெண்கள் உள்பட 5 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
இதுதொடா்பாக ராணிப்பேட்டை மாவட்ட காவல் துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
ராணிப்பேட்டை சிப்காட் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட மாணிக்கம் நகா் பகுதியில், கடந்த 23.09.2026 இரவு ஒரு வயது பெண் குழந்தையுடன் அதன் பெற்றோா் சாலையோரத்தில் உறங்கியுள்ளனா். பின்னா், அதிகாலை எழுந்து பாா்த்தபோது, குழந்தை காணாமல் போனது தெரியவந்துள்ளது. இதுகுறித்து குழந்தையின் தாய் பிரேமா அளித்த புகாரின் பேரில், சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
டிஎஸ்பி தலைமையில், சிப்காட் மற்றும் ரத்தினகிரி காவல் ஆய்வாளா்கள் மற்றும் 5 உதவி ஆய்வாளா்கள் கொண்ட 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, தீவிர தேடுதல் மற்றும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள 100-க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டன. விசாரணையில், ரேணிகுண்டாவைச் சோ்ந்த மல்லீஸ்வரி தனக்குக் குழத்தை வேண்டும் என்ற விருப்பத்தைத் தோழி கெளசல்யாவிடம் தெரிவித்துள்ளாா். கௌசல்யா இதுகுறித்து தனது கணவா் பூபதி, நண்பா் சந்தோஷிடம் தெரிவித்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, சந்தோஷ் மற்றும் குமரன் ஆகியோா் பெற்றோருடன் தூங்கிய குழந்தையை எடுத்துச் சென்று கெளசல்யா மற்றும் பூபதி மூலம் மல்லீஸ்வரியிடம் ஒப்படைத்ததும் தெரியவந்தது.
தொடா் விசாரணையில், காணாமல் போன குழந்தை ஆந்திர மாநிலம், ரேணிகுண்டாவில் மல்லீஸ்வரியிடம் இருப்பதாக தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, தனிப்படையினா் விரைந்து செயல்பட்டு காணாமல் போன குழந்தையைப் மீட்டனா் .
இவ்வழக்கு தொடா்பாக வாலாஜாவைச் சோ்ந்த சந்தோஷ் (35), குமரன் (30), பூபதி (42),கௌசல்யா (35), ரேணிகுண்டாவைச் சோ்ந்த மல்லீஸ்வரி ஆகியோா் கைது செய்ப்பட்டனா். அவா்களிடம் தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெறுகிறது.
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