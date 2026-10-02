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காணாமல் போன குழந்தை 2 மணி நேரத்தில் மீட்பு

விழுப்புரம் மாவட்டம், வளவனூா் அருகே காணாமல் போன குழந்தையை போலீஸாா் 2 மணி நேரத்தில் மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனா்.

காணாமல்போனகுழந்தையை மீட்டு பெற்றோா் வசம் ஒப்படைத்த போலீஸாா்.

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விழுப்புரம் மாவட்டம், வளவனூா் அருகே காணாமல் போன குழந்தையை போலீஸாா் 2 மணி நேரத்தில் மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனா்.

வளவனூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சக்திவேல். இவரது மனைவி கல்பனா. தம்பதியின் 2 வயது ஆண் குழந்தை வியாழக்கிழமை இரவு திடீரெனக் காணவில்லையாம். இதுகுறித்து சக்திவேல் வளவனூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் தெரிவித்தாா்.

இதையடுத்து காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா்(பயிற்சி) சதீஷ்குமாா் மற்றும் தனிப் பிரிவு தலைமைக் காவலா் சிவசங்கா் ஆகியோா் உடனடியாக விசாரணையை துரிதப்படுத்தினா். விசாரணையில், சற்று மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட தாய்மாமன் குழந்தையை அழைத்துச் சென்றிருந்தது தெரியவந்தது. இதனைத் தொடா்ந்து, சைபா் கிரைம் போலீஸாரின் உதவியுடன் போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில், வளவனூரில் மாயமான குழந்தை உளுந்தூா்பேட்டை அருகே உள்ள சேந்தமங்கலம் பகுதியில் சாலையோர வீட்டில் தாய் மாமாவுடன் இருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து குழந்தை பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு, உரிய மருத்துவப் பரிசோதனைகளுக்குப் பின்னா் பெற்றோா் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. துரிதகதியில் செயல்பட்டு, காணாமல் போன குழந்தையை 2 மணி நேரத்துக்குள் மீட்டு பெற்றோா் வசம் ஒப்படைத்த போலீஸாருக்கு விழுப்புரம் மாவட்ட எஸ்.பி. செ.மதிவாணன் பாராட்டுத் தெரிவித்தாா்.

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