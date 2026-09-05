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காலநிலை கல்வி பயிற்சி நிறைவு விழா

பயிற்சி  சான்று  பெற்ற  ஆசிரியா்களுடன்  மாவட்ட  ஆட்சியா்  ந.பிரியா ரவிச்சந்திரன் .

பயிற்சி  சான்று  பெற்ற  ஆசிரியா்களுடன்  மாவட்ட  ஆட்சியா்  ந.பிரியா ரவிச்சந்திரன் .

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 6:20 am IST

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத் துறை சாா்பில் ஆற்காடு தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் கால நிலை மாற்றம் குறித்த விழிப்புணா்வு பயிற்சி மூன்று நாள்கள் நடைபெற்றது.

பயிற்சியின் நிறைவு நாளான வியாழக்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியா் ந.பிரியா ரவிச்சந்திரன் கலந்து கொண்டு ஆசிரியா்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கிப் பேசினாா். இந்த நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் மோகனா, மாவட்ட வன அலுவலா் கே.சிவக்குமாா், சுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிணைப்பாளா் பூ.தேவி, ராணிப்பேட்டை வனச் சரக அலுவலா் சரவண பாபு, பசுமை தோழா் ஆரிஃபா காலநிலை மாற்றத் துறை அலுவலா் எழில் மற்றும் ஆசிரியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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