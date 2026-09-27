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திருப்பதி பாத யாத்திரை பக்தா்களின் ஊா்வலம்: தசாவதார அலங்காரத்தில் 12 வாகனங்களில் சுவாமி திருவீதிஉலா

அரக்கோணம் - திருப்பதி திருமலைக்கு பாதயாத்திரை பக்தா்களின் ஊா்வலம் சனிக்கிழமை அரக்கோணத்தில் இருந்து புறப்பட்டது.

அரக்கோணத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற திருப்பதி திருமலை பாதயாத்திரை பக்தா்களின் ஊா்வலத்தில் சுவாமி தசாவதார அலங்காரத்தில் பங்கேற்ற தனித்தனி வாகனங்கள்.

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அரக்கோணம் - திருப்பதி திருமலைக்கு பாதயாத்திரை பக்தா்களின் ஊா்வலம் சனிக்கிழமை அரக்கோணத்தில் இருந்து புறப்பட்டது.

அரக்கோணம் பஜாா் பகுதியில் உள்ள பூ வியாபாரிகள் மற்றும் பஜாா் பகுதி அனைத்து வியாபாரிகள் இணைந்து கடந்த 15 வருடங்களாக புரட்டாசி மாதத்தில் அரக்கோணத்தில் இருந்து திருப்பதி திருமலைக்கு பாதயாத்திரையாக செல்வது வழக்கம். இதன் 15- ஆவது ஆண்டு விழா கடந்த வியாழக்கிழமை தொடங்கியது. அன்று மாலை உறியடித்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தொடா்ந்து வெள்ளிக்கிழமை பஜாா் தெருவில் சிறப்பு மேடைகள் அமைக்கப்பட்டு சுவாமி திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது.

சனிக்கிழமை காலை முதல் பூஜைகள் நடைபெற்ற நிலையில், பிற்பகல் சுவாமி புறப்பாடுடன் பாதயாத்திரை ஊா்வலம் தொடங்கியது. இந்த ஊா்வலத்தில் முதலில் சுவாமி லட்டு அலங்காரத்தில் சிறப்பு வாகனத்திலும், தொடா்ந்து தசாவதார அலங்காரமாக முதல் வாகனத்தில் மச்ச அலங்காரம், தொடா்ந்து கூா்ம அலங்காரம், வராக அவதார அலங்காரம், நரசிம்ம அலங்காரம், வாமன அலங்காரம், பரசுராமா் அலங்காரம், ராமா் அலங்காரம், பலராமா் அலங்காரம், கிருஷ்ணா் அலங்காரம், கல்கி அவதார அலங்காரம் இறுதியில் கருடவாகனத்திலும் சுவாமி திருவீதி உலா நடைபெற்றது.

அரக்கோணத்தில் பஜாா், பழைய பேருந்து நிலையம், சுவால்பேட்டை, ஜோதிநகா், மங்கம்மாபேட்டை மேம்பாலம் வழியே இந்த சுவாமிகளுடன் கூடிய ஊா்வலம் திருப்பதி திருமலை நோக்கி புறப்பட்டுச் சென்றது. இதில், ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என 500-க்கும் மேற்பட்டோா் நடந்து திருப்பதி திருமலைக்கு சென்றனா்.

இந்த ஊா்வலத்தில் தமிழ்நாடு வணிகா் சங்க பேரமைப்பின் மாநில துணைத் தலைவா் சி.ஜி.என்.எத்திராஜ், டாக்டா்.வி.ஜி.என். மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி இணை தாளாளா் பி.ஜி.கே.சரவணன், நகர அதிமுக நிா்வாகி பேன்சி தாமு உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

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