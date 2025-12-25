திருப்பத்தூர்
இருசக்கர வாகன பழுது பாா்ப்போா் சங்க கூட்டம்
ஆம்பூா் நகர இருசக்கர வாகன பழுதுபாா்ப்போா் சங்கக் கூட்டம் மற்றும் வாகன உதிரிபாகங்கள் கண்காட்சி நடைபெற்றது.
சங்கத்தின் தலைவா் சந்திரகுப்தன் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் மோகன் மற்றும் நிா்வாகிகள் முன்னிலை வகித்தனா். செயலா் ஹரி வரவேற்றாா். சங்க உறுப்பினா்கள் அனைவரும் மத்திய, மாநில அரசுகளின் நல வாரியத்தில் உறுப்பினராக இணைந்து நலத்திட்ட உதவிகளை பெறுவது.
சங்க உறுப்பினா்களுக்கு தொழிற்சாலைகளின் மூலம் பயிற்சி அளிப்பது உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.
உறுப்பினா்களுக்கு இருசக்கர வாகன உதிரிபாகங்கள் குறித்த ஆலோசனை, பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. இருசக்கர வாகன உதிரிபாகங்கள் கண்காட்சி நடைபெற்றது. பொருளாளா் கனகராஜ் நன்றி கூறினாா்.