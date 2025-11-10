நகராட்சி பள்ளிகளில் ஸ்மாா்ட் வகுப்பறைகள் திறப்பு
ஆம்பூா்: ஆம்பூா் நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளிகளில் ஸ்மாா்ட் வகுப்பறைகள் திறக்கும் நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
நகா்மன்றத் தலைவா் பத்தேகான் ஏஜாஸ் அஹமத் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் எம்.ஆா்.ஆறுமுகம் முன்னிலை வகித்தாா். ஆம்பூா் பெத்லகேம் நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி, சான்றோா்குப்பம் நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் தலா ரூ. 2 லட்சம் மதிப்பில் எம்எல்ஏ தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் அமைக்கப்பட்ட ஸ்மாா்ட் வகுப்பறையை எம்எல்ஏ அ.செ.வில்வநாதன் திறந்து வைத்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாா்.
நகர திமுக (கிழக்கு) பொறுப்பாளா் எம்ஏஆா். ஷபீா் அஹமத், மாவட்ட திமுக அவைத் தலைவா் ஆா்.எஸ்.ஆனந்தன், நகர திமுக அவைத் தலைவா் தேவராஜ், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் கமால் பாஷா, ஆா்.எஸ்.வசந்த்ராஜ், காா்த்திகேயன், அருண்டேல், ஜெயபாரதி, லட்சுமி, திமுக பிரமுகா்கள் சாமுவேல் செல்லபாண்டியன், விமலநாதன், செளந்தர்ராஜன், சுகுமாா், சுகுதேவன், தலைமை ஆசிரியா்கள் ஜோ.சத்யகுமாா், வில்பிரட் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.