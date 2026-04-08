/
திருப்பத்தூா் புதூா்நாடு மலையில் சாராயம் காய்ச்சியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மதுவிலக்கு பிரிவு உதவி ஆய்வாளா் மஞ்சுநாதன் தலைமையில் புதூா்நாடு தகரகுப்பம் போலீஸாா் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது வனப்பகுதியில் சோதனை மேற்கொண்டபோது, துக்கன்(52) என்பவா் சட்டவிரோதமாக சாராயம் தயாரிப்பதற்காக வைத்திருந்த 150 லிட்டா் சாராய ஊறல், சாராயம் 2 லிட்டா்ஆகியவற்றை கண்டறிந்து பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக துக்கன் கைது செய்யப்பட்டாா்.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பூக்கட்டும் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
5 மணி நேரங்கள் முன்பு