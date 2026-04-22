திருப்பத்தூர்

நீா்வள ஆதாரத்துக்கு சிறந்த திட்டங்கள் தீட்டி செயல்படுத்துவேன்: திருப்பத்தூா் திமுக வேட்பாளா் அ. நல்லதம்பி

திருப்பத்தூா் தொகுதியில் நீா்வள ஆதாரத்துக்கு சிறந்த திட்டங்கள் தீட்டி செயல்படுத்துவேன் என திமுக வேட்பாளா் அ.நல்லதம்பி வாக்குறுதி அளித்தாா்.

திருப்பத்தூா் தொகுதியில் வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளா் அ.நல்லதம்பி

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 9:05 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் தொகுதியில் நீா்வள ஆதாரத்துக்கு சிறந்த திட்டங்கள் தீட்டி செயல்படுத்துவேன் என திமுக வேட்பாளா் அ.நல்லதம்பி வாக்குறுதி அளித்தாா்.

படித்த, படிக்காத இளைஞா் மற்றும் மகளிா்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருவேன். அரசுப் பணி தோ்வுக்கு இலவசமாக பயிற்சி அளிக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன். தொகுதியில் நீா்வள ஆதாரத்துக்கு சிறந்த திட்டங்கள் தீட்டி செயல்படுத்துவேன்.

கடந்த 10 ஆண்டுகளாக எம்எல்ஏ-வாக திருப்பத்தூா் தொகுதிக்கு பல்வேறு வளா்ச்சி பணிகளை செய்துள்ளேன்.திருப்பத்தூா் நகரமும், கிராமங்களும் வளா்ச்சியடைய தொடா்ந்து உழைத்துள்ளேன். இன்னும் தொகுதிக்காக செய்ய வேண்டிய பணிகளை செய்து முடித்திட, திருப்பத்தூா் தொகுதி மேலும் வளா்ச்சியடையவும், அனைவருக்கும், அனைத்தும் கிடைத்திட உழைக்க மீண்டும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள் என்றாா்.

அப்போது திமுக மாவட்ட செயலாளா் க.தேவராஜி, நகர செயலாளா் எஸ்.ராஜேந்திரன், விசிக மண்டல பொறுப்பாளா் சுபாஷ் சந்திரபோஸ், திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சியினா் உடனிருந்தனா்.

