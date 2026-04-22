நீா்வள ஆதாரத்துக்கு சிறந்த திட்டங்கள் தீட்டி செயல்படுத்துவேன்: திருப்பத்தூா் திமுக வேட்பாளா் அ. நல்லதம்பி

திருப்பத்தூா் தொகுதியில் நீா்வள ஆதாரத்துக்கு சிறந்த திட்டங்கள் தீட்டி செயல்படுத்துவேன் என திமுக வேட்பாளா் அ.நல்லதம்பி வாக்குறுதி அளித்தாா்.
படித்த, படிக்காத இளைஞா் மற்றும் மகளிா்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருவேன். அரசுப் பணி தோ்வுக்கு இலவசமாக பயிற்சி அளிக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன். தொகுதியில் நீா்வள ஆதாரத்துக்கு சிறந்த திட்டங்கள் தீட்டி செயல்படுத்துவேன்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளாக எம்எல்ஏ-வாக திருப்பத்தூா் தொகுதிக்கு பல்வேறு வளா்ச்சி பணிகளை செய்துள்ளேன்.திருப்பத்தூா் நகரமும், கிராமங்களும் வளா்ச்சியடைய தொடா்ந்து உழைத்துள்ளேன். இன்னும் தொகுதிக்காக செய்ய வேண்டிய பணிகளை செய்து முடித்திட, திருப்பத்தூா் தொகுதி மேலும் வளா்ச்சியடையவும், அனைவருக்கும், அனைத்தும் கிடைத்திட உழைக்க மீண்டும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள் என்றாா்.
அப்போது திமுக மாவட்ட செயலாளா் க.தேவராஜி, நகர செயலாளா் எஸ்.ராஜேந்திரன், விசிக மண்டல பொறுப்பாளா் சுபாஷ் சந்திரபோஸ், திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சியினா் உடனிருந்தனா்.
விக்கிரவாண்டி தொகுதியை மேம்படுத்த மேலும் பல திட்டங்களை செயல்படுத்துவேன்: திமுக வேட்பாளா் அன்னியூா் அ.சிவா உறுதி
திருச்செங்கோடு தொகுதியில் ரூ. 2,000 கோடியில் திட்டங்கள் நிறைவேற்றம்! - கொமதேக வேட்பாளா் ஈஸ்வரன்
திருப்பத்தூா்: 5-ஆவது முறையாக வெல்வாரா கே.ஆா்.பெரியகருப்பன்?
விக்கிரவாண்டி தொகுதியில் எண்ணற்ற வளா்ச்சித் திட்டங்கள் நிறைவேற்றம்: திமுக வேட்பாளா் அன்னியூா் அ.சிவா
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
