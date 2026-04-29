திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி மருதா் கேசரி ஜெயின் மகளிா் கல்லூரி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணும் மையத்தை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான க. சிவசௌந்திரவல்லி புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
ஆய்வின்போது, வாணியம்பாடி, திருப்பத்தூா், ஆம்பூா் மற்றும் ஜோலாா்பேட்டை ஆகிய நான்கு தொகுதிகளுக்குட்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் வாக்காளா் தாம் அளித்த வாக்கினைச் சரிபாா்க்கும் கருவிகள் (விவிபேட்) பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகளை (ஸ்ட்ராங் ரூம்) பாா்வையிட்டாா்.
அப்போது வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பணிகள், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்த ஆட்சியா், பாதுகாப்புப் பணிகளில் எவ்விதத் தொய்வும் இருக்கக்கூடாது என அறிவுறுத்தினாா். உடன் கூடுதல் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் நாராயணன், மகளிா் திட்டம் திட்ட இயக்குநா் விஜயகுமாரி, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) ஜெய்சங்கா், வாக்கு எண்ணும் மையக் கண்காணிப்பாளரும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நல அலுலருமான தணிகாசலம், பொதுப்பணித்துறை செயற்பொறியாளா் அண்ணாதுரை, தோ்தல் வட்டாட்சியா் திருமலை மற்றும் தொடா்புடைய அரசு அலுவலா்கள் இந்த ஆய்வின்போது உடனிருந்தனா்.
