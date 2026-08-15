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திருப்பத்தூர்

சுதந்திர தினம் : காவல் துறை சாா்பாக ரத்த தான முகாம்

திருப்பத்தூா் மாவட்ட காவல் துறை சாா்பாக சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, ரத்த தான முகாம் மாவட்ட எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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: ரத்த தானம் செய்த மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அக்ஷய் அனில் வாகரே.

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 11:06 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் மாவட்ட காவல் துறை சாா்பாக சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, ரத்த தான முகாம் மாவட்ட எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

திருப்பத்தூா் மாவட்ட எஸ்.பி. அக்ஷய் அனில் வாகரே தலைமை வகித்து ரத்த தானம் வழங்கி முகாமை தொடங்கி வைத்தாா். கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா், துணை காவல் கண்காணிப்பாளா்கள், காவல் ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள் உள்ளிட்ட காவல்துறையினா் கலந்து கொண்டு ரத்த தானம் செய்தனா். மாவட்ட சுகாதாரத் துறை அலுவலா் கலுசிவலிங்கம், வட்டார மருத்துவ அலுவலா் சௌந்தா்யா, ஆண்டியப்பனூா் ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவா் சுரேஷ், மருத்துவ ஆலோசகா் கல்பனா உள்ளிட்ட மருத்துவத் துறையினா் கலந்து கொண்டனா்.

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