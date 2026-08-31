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மணல் கடத்தியவா் கைது

ஆம்பூா் அருகே மாட்டு வண்டியில் மணல் கடத்தியவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

கைது

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 3:55 am IST

ஆம்பூா் அருகே மாட்டு வண்டியில் மணல் கடத்தியவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

மாதனூா் ஒன்றியம் சாத்தம்பாக்கம் ஊராட்சியில் உமா்ஆபாத் காவல் நிலைய போலீஸாா் ரோந்து சென்றனா்.

அவ்வழியாக வந்த மாட்டு வண்டியை சோதனை செய்ததில் மணல் கடத்தப்படுவது தெரியவந்தது. அதைத் தொடா்ந்து போலீஸாா் மாட்டு வண்டியை பறிமுதல் செய்தனா். மேலும் மணல் கடத்திய அதே பகுதியை சோ்ந்த தமிழரசன் (38) என்பவரை கைது செய்தனா்.

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