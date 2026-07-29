ஆம்பூா் அருகே மணல் கடத்திய 5 இளைஞா்களை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
உமா்ஆபாத் காவல் நிலைய போலீஸாா் நரியாம்பட்டு பாலாற்றங்கரையோர பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது பாலாற்றில் சிலா் மணல் அள்ளிக் கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது. அவா்களை பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
அதில் அவா்கள் கைலாசகிரியை சோ்ந்த தியாகு (38), லோகு (25), பேரணாம்பட்டு தாலுகாவை சோ்ந்த அன்பரசன் (36), ராஜ்குமாா் (43), லிங்கா என்கிற சிவலிங்கம் (20) ஆகியோா் மாட்டு வண்டிகளில் மணல் அள்ளி கத்துவது தெரியவந்தது. அதன்பேரில் 5 பேரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
அவா்களிடமிருந்து 5 மாட்டு வண்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
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