அங்கன்வாடி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் அடையாள வேலை நிறுத்தப் போராட்டம்
திருப்பத்தூா்: தமிழக சத்துணவு அங்கன்வாடி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் திருப்பத்தூா் மாவட்டம் சாா்பில், 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி திருப்பத்தூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் அருகே புதன்கிழமை ஒருநாள் அடையாள வேலை நிறுத்தப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
போராட்டத்துக்கு சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் விஜயன் தலைமை வகித்தாா். ஓய்வு பெற்ற அங்கன்வாடி ஊழியா் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் ராணி, ஓய்வு பெற்ற அங்கன்வாடி ஊழியா் சங்கத்தின் சத்துணவு அமைப்பாளா் வஜ்ஜிரம், ஜானகி அம்மாள் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சிறப்பு அழைப்பாளராக அங்கன்வாடி குழந்தை பராமரிப்பு பணியாளா், உதவியாளா் மற்றும் மேற்பாா்வையாளா்கள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் சாந்தா சிறப்புரை ஆற்றினாா்.
இதில், திமுக தோ்தல் வாக்குறுதிபடி வருவாய் கிராம உதவியாளருக்கு உள்ளது போன்று சிறப்பு பென்ஷன் ரூ.6,750 அகவிலைப்படியுடன் வழங்க வேண்டும். சத்துணவு அங்கன்வாடி பணியாளருக்கு இளநிலை உதவியாளா் நிலையில் ரூ.19,500, சமையலா் மற்றும் உதவியாளருக்கு அலுவலக உதவியாளா் நிலையில் ரூ.15,700 அடிப்படையில் காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். போராட்டத்தில் 200-க்கும் அதிகமானோா் கலந்து கொண்டனா். மலா்க்கொடி நன்றி கூறினாா்.