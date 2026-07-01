பள்ளி மாணவா்களுக்கான நாடாளுமன்ற நிகழ்ச்சி

பெரியாங்குப்பம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் மாணவா்களுக்கான நாடாளுமன்ற நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
ஜனநாயக முறையை மாணவா்கள் அறியச் செய்யவும், குழு செயல்பாடுகளில் சிறப்பாக விளங்கிடவும், கற்றலில் இணைகற்றல் செயல்பாட்டில் சிறந்து விளங்கவும் மாணவா்களுக்கு நாடாளுமன்ற பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. மாணவா்கள் தங்களுக்குள்ளாகவே பள்ளி மாணவத் தலைவா், கல்விக் குழு, சுகாதாரக் குழு, கலைக்குழு, நூலக பராமரிப்புக் குழு, உணவுக் குழு, தோட்டக் குழு, விளையாட்டுக் குழு, குடிநீா் குழு போன்ற குழுக்களின் தலைவா் மற்றும் துணைத் தலைவா்களை மாணவா்கள் தங்களுக்குள்ளாகவே தோ்ந்தெடுத்தனா்.
யுவஸ், ரீ யோகேஸ்வரன், அபினேஷ், தா்ஷினி, மாதேஷ், ரோகித், அவந்திகா, ரித்திகா, சா்வேஷ், தனஸ்ரீ , பிரியதா்ஷினி, யோகபிரியா, கோபி, பூபேஸ், வைஷ்ணவி, இந்துஸ், ரீ மௌஸ்டிகா, பிரதிக்ஷா, லிங்கேஸ்வரன், கவின்குமாா் ஆகியோா் குழுத் தலைவா்களாகவும், துணைத் தலைவா்களாகவும் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.
பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் தட்சிணாமூா்த்தி பள்ளி நாடாளுமன்றத்தின் நோக்கம், குழு உறுப்பினா்களின் கடமைகளையும் விளக்கினாா். தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவா்கள் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனா். நிகழ்ச்சியை ஆசிரியைகள் காஞ்சனா, சித்ரா, நவரத்தினம், ராதிகா ஆகியோா் ஒருங்கிணைத்தனா்.
மாணவ தலைவி யுவஸ்ரீ நன்றி கூறினாா்.
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