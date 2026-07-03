குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு: குழாய் அமைக்கும் பணி தொடக்கம்

துத்திப்பட்டு ஊராட்சியில் குடிநீா் குழாய் அமைக்கும் பணி வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.
துத்திப்பட்டு ஊராட்சி கீழ்கன்றாம்பல்லி கிராமத்தில் குடிநீா் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. சீரான குடிநீா் விநியோகம் செய்ய வேண்டுமென்ற பொதுமக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையின் அடிப்படையில் 15-ஆவது நிதிக்குழு மானிய திட்ட நிதி ரூ.5.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் அங்கு குடிநீா் குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு பூமி பூஜை போடப்பட்டு ஊராட்சித் தலைவா் சுவிதா கணேஷ் பணியை தொடங்கி வைத்தாா்.
ஊராட்சி துணைத் தலைவா் விஜய், ஊராட்சி வாா்டு உறுப்பினா்கள் சுப்பிரமணி, சுகன்யா பிரகாஷ் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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