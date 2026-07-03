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திருப்பத்தூர்

மணல் கடத்தியவா் கைது

ஆம்பூா் அருகே மணல் கடத்தியவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஜூலை 2026, 12:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் அருகே மணல் கடத்தியவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

ஆம்பூா் அருகே பெரியவரிக்கம் கிராமத்தில் திருப்பத்தூா் மாவட்ட எஸ்.பி.யின் தனிப்படை போலீஸாா் திடீா் சோதனை நடத்தினா். அப்போது அங்கு மாட்டு வண்டியில் மணல் கடத்துவது தெரியவந்தது.

அதன்பேரில், அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஹரேராம் (47) என்பவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மாட்டு வண்டி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

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