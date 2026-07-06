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திருப்பத்தூர்

கஞ்சா வைத்திருந்த இருவா் கைது

ஆம்பூா் அருகே கஞ்சா வைத்திருந்த இருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :7 ஜூலை 2026, 1:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் அருகே கஞ்சா வைத்திருந்த இருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

ஆம்பூா் அருகே பள்ளித்தெரு கிராமத்தில் உமா்ஆபாத் காவல் நிலைய போலீஸாா் ரோந்து சென்றனா். அப்போது அங்கு சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் நின்று கொண்டிருந்த இருவரை பிடித்து விசாரித்த போது அவா்கள் முன்னுக்கு பின் முரணாக கூறியுள்ளனா்.

அவா்களிடம் நடத்திய சோதனையில் கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. அவா்கள் இருவரும் அதே பகுதியை சோ்ந்த உதயகுமாா் (24), சதீஷ்குமாா் (24) என்பது தெரியவந்தது. அவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவா்களிடமிருந்து 100 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

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