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திருப்பத்தூர்

காா் - லாரி மோதல் : மூதாட்டி மரணம்

ஆம்பூா் அருகே நடந்த விபத்தில் மூதாட்டி உயிரிழந்தாா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 12:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் அருகே நடந்த விபத்தில் மூதாட்டி உயிரிழந்தாா்.

வாணியம்பாடி பெருமாள்பேட்டை பகுதியை சோ்ந்தவா் விஜயகுமாரி (52). இவா் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக வேலூா் சிஎம்சி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டு காரில் ஊா் திரும்பினாா். இவருடைய மகன் ஸ்ரீதா் (22) காரை ஓட்டிச் சென்றாா். ஆம்பூா் அருகே வெங்கிளி கிராமத்தருகே சென்றபோது காா் கட்டுப்பாட்டை இழந்து முன்னாள் சென்று கொண்டிருந்த லாரி மீது மோதியது. அதில் விஜயகுமாரி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

விபத்தில் காயமடைந்த ஸ்ரீதா், உறவினா்கள் சந்திரலேகா (48), ஆயிஷா (9), ஷானியா (5) ஆகியோா் ஆம்பூா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டனா். ஆம்பூா் கிராமிய காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.

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