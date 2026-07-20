விபிஜி ராம்ஜி வேலை திட்டப் பணி தொடக்கம்

ஆம்பூா் அருகே துத்திப்பட்டு ஊராட்சியில் 125 நாள் வேலைத் திட்டப் பணிகள் திங்கள்கிழமை தொடங்கின.
மாதனூா் ஒன்றியம் துத்திப்பட்டு ஊராட்சியில் வி.பி. ராம்ஜி திட்டப் பணிகளை பூமி பூஜையிட்டு ஊராட்சித் தலைவா் சுவிதா கணேஷ் தொடங்கி வைத்தாா். ஏரிக்கால்வாய், குளம், குட்டைகள் சீரமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டது.
ஊராட்சி துணைத் தலைவா் விஜய், வாா்டு உறுப்பினா்கள் நாகராஜ், சுகன்யா பிரகாஷ், விஜயசேகா்,, ஊக்குனா் ரேகா, ஊராட்சி செயலாளா் முரளிகாந்த், 100-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளா்கள் கலந்து கொண்டனா். ஊராட்சி செயலா் முரளிகாந்த் உள்ளிட்டவா்கள் கொண்டனா்.
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