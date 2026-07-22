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திருப்பத்தூர்

திருப்பத்தூரில் காவல் துறை குறைதீா் கூட்டம்

திருப்பத்தூா் மாவட்டக் காவல் துறை சாா்பாக பொதுமக்கள் குறைதீா் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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மாற்றுத் திறனாளியிடம் மனுவைப் பெற்ற திருப்பத்தூா் எஸ்.பி. அக்ஷய் அனில் வாகரே.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 12:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் மாவட்டக் காவல் துறை சாா்பாக பொதுமக்கள் குறைதீா் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

மாவட்ட எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் நடந்த வாரந்திர பொதுமக்கள் குறைதீா் கூட்டத்துக்கு எஸ்.பி. அக்ஷய் அனில் வாகரே தலைமை வகித்தாா். பொதுமக்களிடமிருந்து 43 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. அந்த மனுக்கள் மீது விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவா் தெரிவித்தாா். காவல் துறை அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.

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