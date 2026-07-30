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திருப்பத்தூர்

திருப்பத்தூா் மாவட்ட காவல் குறைதீா் கூட்டத்தில் 51 மனுக்கள்

திருப்பத்தூா் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் மாவட்ட எஸ்.பி. அக்ஷய் அனில் வாகரே தலைமையில் மக்கள் குறைதீா்வு முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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காவல் குறைதீா் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 11:55 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் மாவட்ட எஸ்.பி. அக்ஷய் அனில் வாகரே தலைமையில் மக்கள் குறைதீா்வு முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

முகாமில் பொதுமக்களிடம் இருந்து மனுக்களை பெற்றாா். மேலும் மனுக்கள் மீது அந்தந்த காவல் நிலைய பொறுப்பாளா்கள் உரிய விசாரணை நடத்தி தீா்வு காண வேண்டும் என போலீஸாருக்கு உத்தரவிட்டாா்.

இதில், மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து வந்திருந்த பொதுமக்கள் 51 மனுக்கள் அளித்திருந்தனா்.

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