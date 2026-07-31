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வாணியம்பாடி அடுத்த சிக்ணாங்குப்பத்தைச் சோ்ந்தவா் சேகா்பாபு (52). தொழிலாளியான இவா் வியாழக்கிழமை இரவு மது அருந்திவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தபோது மனமுடைந்து காணப்பட்டாராம். அவா் வீட்டில் இருந்த விஷத்தை அருந்தி மயங்கி கிடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்ட அவா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இது குறித்து அம்பலூா் போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
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