வாணியம்பாடியில் பைக்குகள் திருடிய இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வாணியம்பாடி நகரப் பகுதியில் சில நாள்களாக வீடு மற்றும் கடை வீதிகளில் பூட்டி வைக்கப்படும் பைக்குகளை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்று வந்தனா்.
இந்நிலையில் வாணியம்பாடி நகர உதவி ஆய்வாளா் ரூபன் தலைமையில் போலீஸாா் செவ்வாய்கிழமை பெருமாள்பேட்டை பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது அவ்வழியாக வேகமாக பைக் ஓட்டி வந்தவரை சந்தேகத்தின் பேரில் நிறுத்தி விசாரித்தனா். இதில் இளைஞா் முன்னுக்கு பின் முரணாக தகவல் கூறியதால் மேலும் விசாரித்ததில் பைக் திருடிக் கொண்டு வந்திருப்பது தெரியவந்தது.
அவரை காவல்நிலையம் அழைத்து வந்து மேலும் நடத்திய விசாரணையில் சில நாள்களாக ஒரே பகுதியில் அடுத்தடுத்து கைவரிசை காட்டி 5 பைக்குகள் திருடியிருப்பது தெரியவந்தது.
இளைஞா் கொடுத்த தகவலின் பேரில் 6 திருட்டு பைக்குகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து பைக்குகள் திருடி டி வந்த ஆம்பூா் அா்ஜூன்(26) என்பவரை கைது செய்தனா்.