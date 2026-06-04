Dinamani
சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடுக்கு 56,000 விண்ணப்பங்கள்புதிய இயக்கம்: நாளை அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஇந்தியா உள்பட 54 நாடுகள் மீது 12.5% கூடுதல் வரி: அமெரிக்க வரித்தக பிரதிநிதி பரிந்துரைதமிழகத்தில் இன்று பள்ளிகள் திறப்பு: முதல் நாளிலேயே பாடநூல்கள் விநியோகிக்க உத்தரவுமத்திய அரசின் கோதுமை கொள்முதல் 3.5 கோடி டன்னாக அதிகரிப்புஇலங்கை மாணவா்களுக்கு இந்தியா கல்வி உதவித் தொகைகடந்த 2025-26 நிதியாண்டில் அதானி குழுமம் ரூ.1.53 லட்சம் கோடி மூலதன முதலீடுவாக்குப் பதிவு அதிகரிப்பு மக்களின் நம்பிக்கையின் அடையாளம்: தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா்15 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கைஜூன் 5-இல் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம்!
/
திருப்பத்தூர்

கல்குவாரி குட்டையில் மூழ்கி இளைஞா் மரணம்: 10 மணி நேரம் கழித்து மீட்பு

News image

முரளி

Updated On :4 ஜூன் 2026, 5:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி அருகே நண்பா்களுடன் கல்குவாரி குட்டையில் குளிக்க சென்ற இளைஞா் நீரில் மூழ்கி இறந்தாா். திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த கொத்தக்கோட்டை பகுதியை சோ்ந்த முரளி(27). ஏலகிரிமலையில் உள்ள போட்டோ ஸ்டுடியோவில் வேலை செய்து வந்தாா். இவரது நண்பரான பூவரசன்(29) சென்னையில் வேலை செய்து வருகிறாா்.

இந்நிலையில் செவ்வாய்கிழமை பூவரசன் ஊருக்கு வந்துள்ளாா். பிறகு முரளியை அழைத்துக் கொண்டு கொத்தக்கோட்டை அருகில் உள்ள சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூடப்பட்ட கல்குவாரி பகுதிக்கு இருவரும் சென்று அங்கு மது அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது. பின்னா் கல்குவாரியில் முரளி குளித்துக் கொண்டிருந்த திடீரென நீரில் மூழ்கினாா்.

இதையறிந்த பூவரசன், வெகுநேரம் ஆகியும் நீரில் இருந்து முரளி வெளியே வராததால் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்து போய் முரளியின் கைப்பேசி மற்றும் பைக்கை எடுத்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றுள்ளாா். இந்நிலையில் இரவு நேரமாகியும் முரளி வீடு திரும்பாததால் வீட்டில் இருந்தவா்கள் அதிா்ச்சிக்குள்ளாகி விசாரிக்கவே சந்தேகம் ஏற்பட்டு இதுபற்றி உடனே வாணியம்பாடி தாலுகா காவல் நிலையத்தில் முரளியின் பெற்றோா் புகாா் அளித்தனா்.

காவல் ஆய்வாளா் அமுதா தலைமையில் போலீஸாா் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனா். முரளியின் கைப்பேசி குறித்து ஆய்வு செய்த போது செங்கத்தில் இருப்பது தெரியவந்து விரைந்து சென்று அங்கிருந்த பூவரசனிடம் விசாரித்தனா். இதில் முரளி தண்ணீரில் மூழ்கி விட்டதாக அதிா்ச்சி தகவலை தெரிவித்ததையடுத்து பூவரசனை கைது செய்து வாணியம்பாடி காவல்நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினா்.

தொடா்ந்து புதன்கிழமை வாணியம்பாடி தீயணைப்பு துறையினா் சென்று 10 மணி நேரம் தேடி முரளியின் சடலத்தை மீட்டனா்

இதுகுறித்து தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு மேலும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

கிணற்றில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு

கிணற்றில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு

நீரில் மூழ்கி கல்குவாரி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

நீரில் மூழ்கி கல்குவாரி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

வாகனம் மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

வாகனம் மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி மரணம்

மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி மரணம்

விடியோக்கள்

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!