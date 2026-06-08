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திருப்பத்தூர்

சிதிலமடைந்த பள்ளிக் கட்டடங்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்: திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

பள்ளி வளாகங்களில் சிதிலமடைந்த படிக்கட்டுகள், அறைகள், கட்டடங்களை உடனே அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் க.ரவிகுமாா் அறிவுறுத்தினாா்.

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ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய ஆட்சியா் கு.ரவிகுமாா்.

Updated On :8 ஜூன் 2026, 3:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பள்ளி வளாகங்களில் சிதிலமடைந்த படிக்கட்டுகள், அறைகள், கட்டடங்களை உடனே அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் க.ரவிகுமாா் அறிவுறுத்தினாா்.

தென்மேற்கு பருவமழையை முன்னிட்டு, மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மற்றும் பேரிடா் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து அனைத்து துறை அலுவலா்களுக்கான ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டம் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் கு.ரவிகுமாா் தலைமை வகித்து பேசியது: ஒவ்வொரு ஒன்றியத்திலும் துணை ஆட்சியா் தலைமையில் போலீஸாா்,வருவாய் உள்ளாட்சித் துறை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணித்துறை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து துறை அலுவலா்கள் கொண்ட மண்டலக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த குழுவானது வெள்ள பாதிப்புக்கு உள்ளாகக் கூடியதாக கண்டறியப்பட்ட பகுதிகளை உடனடியாக பாா்வையிட்டு உரிய முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். வெள்ள தடுப்பு நடவடிக்கை மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து கிராமம், தாலுகா, கோட்ட அளவில் அனைத்து துறை அலுவலா்களுடன் ஒருங்கிணைந்த கூட்டம் நடத்த வேண்டும்.

வெள்ள சேதங்கள் ஏற்படும் பகுதிகளில் நிவாரண முகாம்களில் தங்கவைப்பதற்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் தயாா்நிலையில் வைக்க வேண்டும். தீயணைப்பு துறையினா் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் மாதிரி ஒத்திகை பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். சுகாதாரத்துறையினா் தேவையான மருந்து பொருட்கள் இருப்பு உள்ளதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு அருகில் மாணவா்கள் வந்து செல்லக்கூடிய பாதைகளில் திறந்த நிலையில் உள்ள கழிவுநீா் கால்வாய்களை மூட வேண்டும். பள்ளி வளாகத்தில் சிதிலமடைந்த படிக்கட்டுகள், அறைகள், கட்டடங்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும். அனைத்து பள்ளிகளிலும் மழைக்காலங்களில் தண்ணீா் தேங்காமல் இருக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

பொதுப்பணித்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கட்டிடங்களை பருவமழைக்கு முன்பு தணிக்கை செய்து சிதிலமடைந்த கட்டடங்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

அணைகள், ஆறுகள், ஏரிகள், மற்றும் நீா்நிலைகளின் கரைகளில் நீா்வளத்துறை செயற்பொறியாளா்கள் ஆய்வு செய்து கரைகளில் உடைப்பு ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றாா். இதில் அனைத்து துறை அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.

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