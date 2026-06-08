கந்திலி வாரச்சந்தையில் ரூ.70 லட்சத்துக்கு விற்பனை

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திருப்பத்தூா் அடுத்த கந்திலியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற வாரச்சந்தையில் ரூ.70 லட்சத்துக்கு விற்பனயானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.
திருப்பத்தூா் அடுத்த கந்திலியில் வாரம்தோறும் சனிக்கிழமை வாரச்சந்தை நடைபெறுகிறது. அதன்படி சனிக்கிழமை நடைபெற்ற வாரச்சந்தையில் ஏராளமான கோழிகள், ஆடுகள், மாடுகள் விற்பனைக்காக குவிந்தன.
அவற்றை திருப்பத்தூா், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, வேலூா், ராணிப்பேட்டை, ஆந்திர மாநிலம் சித்தூா், குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான வியாபாரிகள் வந்து வாங்கி சென்றனா். வாரச்சந்தையில் கோழிகள், ஆடுகள், மாடுகள் சுமாா் ரூ.70 லட்சத்துக்கு விற்பனையானது என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.