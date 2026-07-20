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திருப்பத்தூர்

கந்திலி வாரச் சந்தையில் ரூ. 65 லட்சத்துக்கு வா்த்தகம்

திருப்பத்தூா் அருகே கந்திலி வாரச் சந்தையில் ரூ. 65 லட்சத்துக்கு வா்த்தகம் நடைபெற்றது.

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Updated On :20 ஜூலை 2026, 4:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் அருகே கந்திலி வாரச் சந்தையில் ரூ. 65 லட்சத்துக்கு வா்த்தகம் நடைபெற்றது.

கந்திலியில் வாரந்தோறும் சனிக்கிழமை வாரச்சந்தை நடைபெறும். அதன்படி, சனிக்கிழமை நடைபெற்ற வாரச்சந்தையில் ஏராளமான கோழிகள், ஆடுகள், மாடுகள் விற்பனைக்காக குவிந்தன.

அவற்றை திருப்பத்தூா், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, வேலூா், ராணிப்பேட்டை, ஆந்திர மாநிலம் சித்தூா், குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான வியாபாரிகள் வந்து வாங்கி சென்றனா்.

வாரச் சந்தையில் கோழிகள், ஆடுகள், மாடுகள் சுமாா் ரூ. 65 லட்சத்துக்கு விற்பனையானது என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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