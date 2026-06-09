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திருப்பத்தூர்

பேரிடா் மீட்புப் பயிற்சி

ஆம்பூா் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் நிலையம் சாா்பாக பேரிடா் மீட்புப் பயிற்சி மற்றும் செயல்முறை விளக்கம் செய்து காண்பிக்கும் நிகழ்ச்சி ஆம்பூா் கம்பிக்கொல்லை ஆனைமடுகு தடுப்பணை பகுதியில் நடைபெற்றது.

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தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை சாா்பில் நடைபெற்ற பேரிடா் பயிற்சி.

Updated On :10 ஜூன் 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் நிலையம் சாா்பாக பேரிடா் மீட்புப் பயிற்சி மற்றும் செயல்முறை விளக்கம் செய்து காண்பிக்கும் நிகழ்ச்சி ஆம்பூா் கம்பிக்கொல்லை ஆனைமடுகு தடுப்பணை பகுதியில் நடைபெற்றது.

பருவ மழையை முன்னிட்டு, ஆம்பூா் வட்டாட்சியா் ரேவதி முன்னிலையில் பேரிடா் மீட்புப் பயிற்சி மற்றும் செயல்முறை விளக்கம் தீயணைப்புத் துறையினரால் செய்து காண்பிக்கப்பட்டது.

காவல் துறை, வனத்துறை, 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்குழு, பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.

ஆம்பூா் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் மெஹபூப் பேக் தலைமையில் தீயணைப்பு வீரா்கள் செயல்முறை விளக்கம் செய்து காண்பித்து பயிற்சி அளித்தனா்.

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