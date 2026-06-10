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மின்னூா் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியை மாதனூா் ஒன்றியக்குழு தலைவா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
மின்னூா் அரசு உயா்நிலை பள்ளியில் ரூ.8.21லட்சத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் மாணவா்கள் கழிப்பறை, அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலா்ச்சி திட்டத்தின் மூலம் கட்டி முடிக்கப்பட்ட ரூ.9.69 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டு வரப்படும் சமையல் அறை கட்டடம் ஆகியவற்றை மாதனூா் ஒன்றியக்குழு தலைவா் ப.ச. சுரேஷ்குமாா்ஆய்வு செய்தாா்.
ஊராட்சித் தலைவா் பாண்டுரங்கன், முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் சுப்பிரமணி, உதவித் தலைமை ஆசிரியா் ரகுபதி, ஊராட்சி மன்ற வாா்டு உறுப்பினா் தேவன் உள்ளிட்டவா்கள் உடனிருந்தனா்.